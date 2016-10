Traffic Brodersen Weindorf Quartett

Kristina Brodersen und Tobias Weindorf sind nicht nur musikalisch ein Paar, denn sie sind miteinander verheiratet und haben zwei Kinder.

Und so scheint dieses Miteinander auch die Musik ihrer aktuellen Platte widerzuspiegeln.

Dieses hat im Begleittext der CD auch der Bassist Steve Swallow so gesehen: “There is a feeling of closeness between Kristina and Tobias that gives the music another dimension. They've just had their second child; may their family and their music prosper, side by side...."



Mit “Dinner For Two“, das ganz elastisch swingt, aber besonders mit “Dear Mr.Jones“ erfahren wir eine vorwiegend sehr ruhige, harmonische und angenehm beschauliche Atmosphäre, bis dann der Titelsong Fahrt aufnimmt und mich sogleich an eine ganz bestimmte Platte erinnert – an “Motion“ von Lee Konitz. Und so habe ich ohnehin den Eindruck, dass sich Kristina Brodersen am coolen Spiel dieses Kollegen orientiert, manchmal noch mit einem Tick Melancholie verfeinert, sehr lyrisch und weich im Ausdruck.

Bei Tobias Weindorf vereinen sich in seinem Spiel klassische Elemente mit dem improvisierenden Weitblick des Jazz auf übergreifende Weise, elegant, dynamisch und ideenreich.



Dieser Jazz ist sicher nicht unbedingt spektakulär hinsichtlich einer Neugestaltung, Mauern werden nicht umgestoßen, dafür sind die Mauern jedoch fest verankert und zementiert im Bereich von Harmonie und Schönheit in Form der Ausgestaltung dieses zeitlos wirkenden Jazz‘.

So gewinne ich als Hörer/in den Genuss von Klarheit und Sensibilität und Identifikation innerhalb des gebotenen Spektrums, dass allein durch die Interaktionen sowohl des Paares Brodersen und Weindorf untereinander als auch im Verbund mit den Mitmusikern Gelegenheit gibt, daran teilzuhaben.

Und somit sehe ich einen sehr angenehmen Aspekt darin, dass man sich als Hörer/in eingebunden fühlen kann in diese Musik.



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Dinner For Two (5:41)

2 Dear Mr. Jones (6:17)

3 Traffic (4:56)

4 Mission K (6:40)

5 Constantinople (5:58)

6 Sunday Afternoon (6:05)

7 Little Feet (5:56)

8 Sanne (6:50)



Besetzung Kristina Brodersen (alto & soprano saxophone)

Tobias Weindorf (piano)

Christian Ramond (bass)

Hendrik Soll (drums)