Alea Disillusion

Info Musikrichtung: Prog-Metal



VÖ: 07.10.2016



(Kick The Flame)



Gesamtspielzeit: 10:20



Internet:



http://www.disillusion.de

http://www.facebook.com/disillusionBand

Dass wir das noch erleben dürfen! Nach zehn Jahren Funkstille melden sich Disillusion mit einer neuen Veröffentlichung zurück. Disillusion, die Leipziger Band, welche mit ihrem Debüt Back In Times Of Slendor melodischen Death Metal auf ein neues Niveau hob und zwei Jahre später die Prog-Welt mit ihrem tollen und mutigen Gloria verwirrte.



Die im schicken Digipack daher kommende Single Alea soll nur ein kreativer Testballon sein. Gleichzeitig mit dem Release wird eine Crowfunding-Kampagne starten, um ein neues Album aufnehmen zu können. Wünschen wir der Truppe um Mastermind Andy Schmidt viel Erfolg damit. Alea ist nämlich ein feiner Appetithappen, nach dessen Genuss man definitiv nach mehr verlangt.



Zehn Minuten voller schöner Momente, viel Metal, aber auch ausgebreiteten Artrock-Teppichen. Stilistisch irgendwie im Progmetal zu Hause, gehen Disillusion wieder neue Wege, die man als alter Fan aber durchaus ohne größere Probleme mitgehen kann. Der Track lebt von seiner dichten, sich beständig steigernden Atmosphäre. Harte Riffs finden darin genauso ihren Platz wie sphärische Klangflächen. Von Sekunde 1 an herrscht hier Wohlgefühl das spätestens mit dem großen Finale endgültig in Freude darin umschlägt, dass die Band wieder da ist.



Unterstützenswert!

Mario Karl

Trackliste Alea 10:20

Besetzung Andy Schmidt (Gesang, Gitarre)

Sebastian Hupfer (Lead-Gitarre)

Ben Haugg (Bass)

Jens Maluschka (Schlagzeug)

ScienceMusic (Intro-Soundscape)

Birgit Horn (Trompete)