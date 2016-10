The Righteous Bloom Beelzefuzz

Info Musikrichtung: Heavy/Doom Rock, Metal



VÖ: 30.09.2016



(The Church Within Records)



Gesamtspielzeit: 46:42



Internet:



http://www.beelzefuzz.com

https://www.facebook.com/beelzefuzzofficial

Das selbstbetitelte Debüt der Amis vor drei Jahren wirkte trotz sattsam bekannter Zutaten vor drei Jahren durchaus erfrischend. Wo sich andere Truppen eigentlich nur an ihre Riffs klammern, überraschte die damals noch Trio agierende Band mit durchaus melodischen und durchdachten Gesangslinien, was im Zusammenhang mit dem schweren Gitarrengewitter durchaus für eine anmutige Stimmung sorgte.



Und glücklicherweise rückte man davon nicht ab! Im Gegenteil. The Righteous Bloom klingt noch ein bisschen reichhaltiger, was vielleicht auch an der Hinzunahme eines zweiten Gitarristen liegen mag. Immer wieder drängen sich flirrende Leads und Soli in den Vordergrund oder einfallsreiche, fast wie Synthie-Sounds klingende Einschübe sorgen für ein Plus an Atmosphäre. Das hat was.



Aber im Vordergrund steht stets die helle Stimme von Sänger Dana Ortt, der die Songs nicht nur stark prägt, sondern zum großen Teil auch trägt. Man höre nur das starke balladeske „Rat Poison Parfait“ oder das schon fast theatralisch anmutende „Hardluck Melody“. Als Hardrockfan laufen einem dabei durchaus wohlige Schauer über den Rücken. Leider verliert sich die Truppe immer wieder etwas im eigenen Sound, wenn es etwas zu episch wird oder man sich entscheiden mag, ob ein Song eine pure Abgehnummer sein soll oder eine Atmosphäremonster.



Aber egal. The Righteous Bloom eine lässige Heavy-Rock-Platte mit dezentem Kiffer-Feeling geworden. Es gibt also doch noch immer etwas in diesem Retro-Rock-Zirkus das einen mitnehmen kann!

Mario Karl

Trackliste 1 Nazriff 3:41 2 The Soulless 3:50 3 Hardluck Melody 3:48 4 Rat Poison Parfait 4:21 5 Eternal Waltz 4:42 6 Within Trance 4:25 7 Nebulous 5:23 8 The Righteous Bloom 6:55 9 Sanctum & Solace 2:50 10 Dying On The Vine 3:37 11 Peace Mind 3:10

Besetzung Darin McCloskey (Schlagzeug)

Bert Hall (Bass)

Dana Ortt (Lead-Gesang, Gitarre)

Greg Diener (Lead-Gitarre, Gesang)