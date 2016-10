Sparks Rain Down From The Lights Of Love The Grand Undoing

Info Musikrichtung: Pop



VÖ: 30.09.2016



(Secret Candy Rock)



Gesamtspielzeit: 35:41



Internet:



http://thegrandundoing.com/

http://www.hemifran.com/index.html



Aus Boston, Massachusetts, stammt Seth Goodman, und sein Projekt nennt sich The Grand Undoing, nach "White Space Flavors And Parties On TV", dem seinerzeit zweiten Album, nun mit der nächsten Ausgabe dieser Formation.

Robert S. Silverstein schreibt in den kurzen Liner Notes etwa sinngemäß, dass man im Jahre 2016 für ein Pop-Album hervorragende Songs brauche, einen unverkennbaren Sound und Texte voller Inspiration. Dieses alles würde auf dieses Album zutreffen. So wurde bereits mit dem Vorgängeralbum eine Brücke gebaut zwischen der Musik der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und das neue Album würde gar noch mehr großartige Popmusik bieten. Nun, ich stimme dem voll umfänglich zu!



Spannend, sehr angenehm, emotional, so kann man die Musik auf dem neuen Album beschreiben, und Goodman hat die stilistische Bandbreite der Kompositionen im Verhältnis zum Vorgänger noch erweitert. So stoßen wir auf Spuren von Psychedelic, Post Rock, Americana, Indie, Singer/Songwriter, und das alles verpackt in harmonische, auch kompliziert wirkende Arrangements, basierend auf guten Kompositionen von hoher Qualität. Und ganz kräftig weht hier ein Hauch der Sechziger und Siebziger durch den Raum.



Sind einige Songs ein wenig zurückhaltender, so schiebt sich “Lady In Gray“ vielleicht noch ein wenig mehr in den Vordergrund, mit dieser sehr hübschen Piano- und Streicher-Ausstattung, das atmet ganz stark Musik der Sechziger, als man seinerzeit auch mit Streichinstrumenten kleine Pop-Hits anreicherte.

Aber neben solchen ruhigen Tönen geht es auch ein wenig härter ab mit dahinfliegenden Songs wie zum Beispiel “Key Biscayne“ oder “Most Of All We Just Go Around“ mit kraftvollem Schlagzeug-Sound. Der Titelsong erinnert mich ganz stark an die erste Ausgabe des Electric Light Orchestras, als Roy Wood noch maßgeblich das Geschehen mitbestimmte. Und so kann ich resümierend nur wiederholen, was Mr. Silverstein eingangs vortrug, dieses ist hervorragende und ungewöhnliche Popmusik von feinster Qualität, leider so gut, wahrscheinlich nicht entscheidend in den Charts punkten zu können!

Dabei wirkt diese Musik so herrlich erfrischend und inspirierend!



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Sing Yourself Home

2 Key Biscayne

3 Living In Amber

4 Let The Big Ball Go

5 Falling From A Plane

6 Most Of All We Just Go Around

7 Lady In Gray

8 Sparks Rain Down From The Lights Of Love

9 The Winter

10 Anyway The Wind



Besetzung Seth Goodman (vocals, guitars, bass)

Andy Plaisted (drums – #1-6, 8-10)

Kevin Mahoney (harmony vocals - #2-4, 6, 8, 9)

Ian Kennedy (violin - #1-8,10, guitar - #4)

Chris Nole (piano & organ - #1-3, 5-7, 10)

Dave Westner (percussion -#2-5, 7, 8)

Matt Constantine (cello - #1, 7, 8, 10)

B. J. Cole (pedal steel - #9, 10)

Allen Devine (guitars - #2)

Ken Winokur (percussion - #2, 9, 10)

Dana Colley (clarinet, sax - #9)

Ian East (flute - #3)