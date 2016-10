Don Gibson aus North Carolina lebte vom 3.April 1928 bis zum 17.November 2003.

Zwar wird er offiziell als Country-Sänger geführt, doch wenn ich die Aufnahmen dieser Kollektion aus den Jahren 1958 und 1961 höre, dann klingt das in erster Linie ganz einfach nach Popmusik, nach Schlagern amerikanischer Prägung jener Tage. Bekannte Songs des Mannes sind vor Allem “I Can’t Stop Loving You“ und “Oh Lonesome Me“.



Etwa seit 1940 war Gibson musikalisch aktiv, seine Bands nannten sich Sons of the Soil, Hi-Lighters, Don Gibson & His King Cotton Kinfolks. Aber der Erfolg stellte sich erst ein, nachdem am 3. Dezember 1957 die Kompositionen “Oh Lonesome Me“ und “I Can’t Stop Loving You“ eingespielt wurden. Mittlerweile hatte sich sein Ruf als Country-Sänger gefestigt, doch diese Art von frühem Cross-Over bescherte auch Erfolge in den Pop-Charts. Das war halt der damals typische Nashville-Sound, geglättet und gefälliger.

Diese CD bietet Einblick in zwei Original-Platte aus den Jahren 1958 und 1961, nämlich Oh Lonesome Me und Girls, Guitars And Gibson. Hinzu werden wir mit sieben Bonus-Tracks verwöhnt.



Neben dem glatten Country-Pop, oft noch unterstützt unter anderem durch die Vokal-Harmonien der Jordanaires, die auch durch Elvis Presley bekannt waren, gab es noch die eine oder andere Spur Rockabilly, ein wenig davon bei “Blue, Blue Day“ oder “If You Don`t Know It“, angenehme Abwechslungen sind das.

Und auch schöne Schnulzen wie “No One Will Ever Know“ können unser Herz berühren. Der für mich wirklich „echte“ Country-Song, den ich für richtig gelungen halte, ist “Sweet Dreams“. Letztlich bleibt mit dieser Kopplung der zwei Platten ein sehr gutes Spiegelbild der so typischen Musik, wie sie damals im kommerziellen Nashville entstand, mit so richtig schöner Atmosphäre.



Wolfgang Giese

Trackliste

1 Bad Day

2 Take Me As I Am

3 I Can’t Leave

4 I Can’t Stop Lovin’ You

5 Blues in My Heart

6 Sweet, Sweet Girl

7 Blue, Blue Day

8 Heartbreak Avenue

9 We Could

10 Oh Lonesome Me

11 Too Soon to Know

12 If You Don’t Know It

13 Lonesome Road

14 I Think It’s Best (to Forget Me)

15 Born to Lose

16 White Silver Sands

17 No One Will Ever Know

18 Fireball Mail

19 Above and Beyond

20 Driftwood on the River

21 Camptown Races

22 Beautiful Dreamer

23 Cute Little Girls

24 The Last Letter

25 Sea of Heartbreak

26 Give Myself a Party

27 Sweet Dreams

28 I’m Movin’ On

29 Satisfield

30 Who Cares (for Me)

31 Don’t Tell Me Your Troubles