Atom Heart Mother (Vinyl) Pink Floyd

Info Musikrichtung: Psychedlic / Art Rock



VÖ: 23.09.2016 (1970)



(Pink Floyd / Warner)



Gesamtspielzeit: 52:06



Atom Heart Mother ist ein klassisches Scharnieralbum, das die Pink Floyd der 60er und frühen 70er Jahre miteinander verbindet – und dadurch nicht mehr das Eine und noch nicht das Andere ist. Die Engelschöre von „Mother Fore“ werden bereits von Gitarren Licks begleitet, die in der Zukunft typisch für Pink Floyd werden sollen. Auch das elegische Gitarrensolo von „Remergence“ weist – von heute aus gesehen - deutlich in die Zukunft.



Kakophonien, wie sie in „Mind your Throats please“ zu hören sind, knüpfen dagegen an die zurückliegenden Alben an. „Fathers Shout“ schlägt die Brücke. Die Soundschnipsel von Motorrädern und Kampfeslärm sind noch nicht so geordnet, wie später auf Dark Side oft he Moon, aber der Eröffnungsteil des Titelsongs kennt auch schon melodische Progparts.



Neben den beiden Longtracks übt die Band auch drei Mal das kurze Format. Aufhorchen lässt (wieder mit dem Wissen um die Zukunft) das die zweite LP-Seite eröffnende „If“, das wie eine Blaupause für das The Wall-Stück „Goodbye blue Sky“ wirkt. Mit „Summer ‘68“ scheint dann eine Country-Band auf den Psychedelic-Zug zu springen, während sich die „Fat old Sun“ selbstvergessen ruhig auf ihrer Umlaufbahn bewegt, um zum Ende hin leicht aufzukochen.



Auffällig an Atom Heart Mother ist der ungewohnt starke Einsatz von Bläsern. Von daher ist es schade, dass sich auf dem Album, das wie in dieser Re-Release-Serie gewohnt ein akkurater Nachdruck der Originalausgabe ist, keinerlei Angaben zu den beteiligten Musikern befinden.



Der Gesamteindruck von Atom Heart Mother ist ein eher undeutlicher. Das verstörend Schräge, das das Hören der vorangegangen Scheiben sowohl interessant, wie anstrengend gemacht hatte, ist im Wesentlich aus dem Mix verschwunden. Die packenden und den Hörer einfangenden Melodien und Atmosphären der kommenden Alben sind dagegen noch nicht voll entwickelt.



Eines der am wenigsten nötigen Alben von Pink Floyd!



Norbert von Fransecky

Trackliste Seite 1

1 Atom Heart Mother (23:44)

1.1 Father's Shout

1.2 Breast Milky

1.3 Mother Fore

1.4 Funky Dung

1.5 Mind your Throats please

1.6 Remergence



Seite 2

1 If (4:30)

2 Summer '68 (5:29)

3 Fat old Sun (5:22)

4 Alan's psychedelic Breakfast (13:01)

4.1 Rise and shine

4.2 Sunny Side up

4.3 Morning Glory

Besetzung Roger Waters

Richard Wright

Nick Mason

David Gilmour