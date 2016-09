Clearview Poets Of The Fall

http://www.poetsofthefall.com/

In der letzten Zeit waren die Finnen Poets Of The Fall mit ihren Landsmännern Sunrise Avenue auf Tournee. Hört man sich das neue Album Clearview mal genauer an, dann merkt man, dass die Nähe zu Samu Haber und seiner Band den Poets Of The Fall wohl nicht unbedingt gut getan hat. Vom frischen Alternative Rock, welcher auf den bisherigen Alben der Band zu hören gewesen ist, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Stattdessen erinnert die Band nun oft an Sunrise Avenue. Dieser Umstand fällt auf, je länger man sich Clearview anhört.



Da heißt Poets Of The Fall opfern einen Teil ihrer Eigenständigkeit und packen dafür jede Menge Radiotauglichkeit in ihre Songs.

Der Song “Drama For Life“ ist schon ein paar Tage länger bekannt, zusammen mit dem dazugehörigen Video ist das Lied bei Youtube zu bewundern. Der Song schließt eigentlich genau da an, wo man mit dem letzten Album Jealous Gods aufgehört hat. Knackiger Rock, toller Gesang und prägende Gitarren.



“The Game“ wird dann schon ein wenig beliebiger. Auch hier passen die Melodien, aber der eigene Charme, welcher viele Songs der Band auszeichnet geht etwas verloren. Die stärksten Songs von Clearview dürften “The Child In Me“ und “Shadow Play“ sein. Poets Of The Fall geben sich hier ihrer Lust zum Experimentieren hin und verpassen diesen Liedern ein paar Ecken und Kanten, welche man auf dem Rest des Albums leider etwas vermisst!



Clearview kann das hohe Niveau von Jealous Gods leider nicht halten!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Drama For Life 3:26 2 The Game 4:46 3 The Child In Me 3:52 4 Once Upon A Playground Rainy 3:36 5 Children Of The Sun 4:53 6 Shadow Play 4:05 7 Center Stage 4:05 8 The Labyrinth 3:47 9 Crystalline 3:44 10 Moonlight Kissed 4:06

Besetzung Marko: Vocals

Olli: Guitars

Captain: Keyboards & Production

Jake: Guitars

Jani: Bass

Jari: Drums