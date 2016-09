Operation 17 Stoppok

Info Musikrichtung: Pop/Rock/Blues



VÖ: 30.09.2016



(Grundsound/Indigo)



Gesamtspielzeit: 44:00



Internet:



http://www.stoppok.com

Operation 17 heißt der neueste Streich von Stoppok, und - der Gedanke liegt beim Titel ja auch schon nah - es ist das 17. Studioalbum von ihm. Und wer da beim Zählen nicht mehr ganz mitgekommen ist, dem wird es im Booklet doch erleichtert, denn im Booklet auf Seite 2 sind die bisherigen 16 Vorgänger mit Cover abgebildet. Feine Idee, keine Frage – wer alte Status Quo-LPs im Schrank stehen hat, wird dies zu schätzen wissen, denn diese haben dies schon früh in ähnlicher Form gemacht. Schade eigentlich, dass dies bislang wenig Nachahmer gefunden hat.



An dieser Stelle sollen daher auch hier die bisherigen 16 Alben nicht unerwähnt werden:

Saure Drops und Schokoroll – 1982

Nie genug – 1985

Stoppok -1990

A’schklar – 1991

Happy End Im La-La-Land – 1993

Instrumentaal – 1994

Silber – 1995

Mit Sicherheit - 1997

Neues aus La-La-Land – 1998

Grundvergnügen (Stoppok plus Worthy) – 2000

W.e.l.l.n.e.s.s. - 2002

Bla-Bla Nonstop – 2003

Instrumentaal Vol. 2 – 2005

Sensationsstrom - 2008

Grundblues 2.1 (Stoppok plus Worthy) - 2010

Popschutz - 2014



Album Nr.17 reiht sich hier gut ein: schnoddriger Deutschrock mit guten Blues-Anleihen werden geboten. Dazu ein Booklet mit allen Texten, den oben erwähnten Coverabbildungen und einem persönlichen Vorwort des Meisters, der diesmal ausnahmsweise auch die ganze Band mit auf's Cover geholt hat.



Irgendwie seltsam, wenn man liest, dass Stefan Stoppok in diesem Jahr bereits seinen 60. Geburtstag gefeiert hat (ob er ihn wirklich gefeiert hat, ist aber nicht überliefert...), denn seine Songs hören sich immer noch so an, als wäre er nahezu alterslos. „Zwischen Twentours und Seniorenpaß“ sang und textete er mal vor über 25 Jahren – mittlerweile ist er wohl altersmäßig dem Seniorenpass näher als den Twentours, doch seine Musik ist glücklicherweise jung wie eh und je.



Musikalisch ist Operation 17 wie immer erste Sahne, auch wenn es ansonsten an Originalität (nicht an Qualität!) etwas mangelt. Ich habe mir aus den bisherigen Alben, die sich fast allesamt in meinem Besitz befinden, vor kurzem eine eigene Best-Of gebrannt. Welche Songs ich von diesem Album darauf zusätzlich aufnehmen sollte, weiß ich aber nicht so recht. „Friss den Fisch“, „Man weiß es nicht“, „Rausch ab“, „Mein Herz hat damit nix zu tun“ oder auch „Es liegt auf der Hand“ wären gute Kandidaten, richtige Höhepunkte wären sie trotzdem nicht - was aber vor allem an der großen Konkurrenz der letzten 16 Scheiben liegt...



Fazit: Operation 17 ist wie fast jede CD von Stoppok sehr empfehlenswert! Sehnsüchtig gespannt sein darf man jetzt auf die Nummern 18, 19 und 20!

Jürgen Weber

Trackliste 1 2 wunderschöne Augen 3:10 2 Man weiß es nicht 3:43 3 1 Weg hier raus 4:51 4 Es liegt auf der Hand 3:39 5 Rausch ab 4:48 6 Friss den Fisch 3:10 7 Planlos durch das All 4:01 8 Märchen 3:55 9 Mein Herz hat damit nix zu tun 3:16 10 Das Leben verläuft 4:54 11 Ein Regenlied II 4:33

Besetzung Stoppok – Gesang, Gitarren, 5str. Banjo

Reggie Worthy – Bass, Gesang

Wally Ingram – Schlagzeug, Percussion, Gesang

Sebel – Wurlitzer, Hammond, Schlagzeug, Gitarren, Gesang