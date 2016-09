In Denmark 1959-1960 Oscar Pettiford & Jan Johansson

Der Jazzbassist Oscar Pettiford lebte vom 30. September 1922 bis zum 8. September 1960.

Neben dem akustischen Bass spielte er auch Cello. Zunächst als einer der Wegbereiter des Bebop mit Charlie Parker und Dizzy Gillespie aktiv, arbeitete er nachfolgend auch in den Orchestern von Duke Ellington und Woody Herman.



Pettiford war es, der das Cello in den Jazz einführte, und auf das übertrug er dann auch das Pizzicato-Spiel des Basses. Neben Charles Mingus war er auch wohl, der sich dafür einsetzte, dass der Bass zunehmend als Solo-Instrument eingeführt wurde.

Und genau das ist es auch, was zumindest bei den ersten fünf Aufnahmen ungewöhnlich wirkt, nämlich, dass der Bass und das Cello solistisch sehr aktiv sind, als einzige Solo-Instrumente neben dem Piano.



Wie viele andere amerikanische Jazzmusiker siedelte sich auch Pettiford in Europa an, zuletzt ließ er sich in Kopenhagen nieder, nach einer Europa-Tournee. So stammen die Aufnahmen für diese edle Kompilation aus den Jahren 1959 und 1960, und in verschiedenen Besetzungen wird uns hochwertiger Jazz präsentiert, wenngleich auch nicht durchgehend in Hi-Fi-Qualität.



Neben Pettiford ist es der Pianist Jan Johansson, der in den Mittelpunkt gerückt wird. So war er auch Begleiter des amerikanischen Saxofonisten Stan Getz während dessen Europatournee im Jahre 1958. Die beiden ergänzten sich mit ihrer Vorliebe für eine lyrische und romantische Spielweise sehr gut, und mit Pettiford hatten sie einen perfekten Begleiter während dieser aus dem Jahre 1959 stammenden Aufnahmen, aufgenommen in den Tivoli Gardens in Kopenhagen. Ein Paradestück ist hierbei “I Remember Clifford“, diese wunderschöne Ballade.



Größer arrangiert ist der Klassiker “Moanin“, hier in der Gesangsversion mit Lee Gaines, der den Song mit starkem Blueseinschlag sehr geschmeidig vorträgt, auch dieser Song ist ein Höhepunkt der Platte.

Im mit zehneinhalb Minuten längsten Song, “Now See How You Are“, wird herrlich gejamt, das ist eine Aufnahme aus 1959 aus dem Montmartre Jazzhus. Die letzten drei kurzen Songs gehören dann allein dem Pianisten Johansson, der erste, “Ack Värmland, du sköna“ avancierte zum Klassiker als “Dear Old Stockholm“.

Trotz der nicht immer guten Klangqualität stehen uns mit diesen Aufnahmen echte Schätze zur Verfügung, die jeden Jazzfan erfreuen sollten.



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Sonny Boy (5:42)

2 Willow Weep For Me (3:00)

3 There'll Never Be Another You (5:14)

4 The Nearness of You (3:38)

5 Now See How You Are (6:45)

6 La Verne Walk (4:05)

7 I Remember Clifford (5:25)

8 Stuffy (5:55)

9 Moanin' (2:50)

10 Fru Brüel (5:28)

11 I Succumb To Temptations (5:11)

12 Dahoud (3:50)

13 Oleo (4:18)

14 Now See How You Are (10:30)

15 Ack Värmeland, du sköna (1:03)

16 Emigrantvisan (0:35)

17 Farfars Sang (0:42)



Besetzung Oscar Pettiford (bass, cello - #1, 5)

Bent Axen (piano - #1-5)

Erik Moseholm (bass - #1, 5)

Finn Frederiksen (drums - #1-5)

Stan Getz (tenor sax - #6-8)

Jan Johansson (piano - #6-17)

Joe Harris (drums - #6-8)

Allan Botschinsky (trumpet - #9)

Uffe Karskov (alto sax - #9)

Anders Lindskog (tenor sax - #9)

Lars Blach (guitar - #9)

Jorn Elniff (drums - #9)

Lee Gaines (vocals - #9)

Louis Hjulmand (vibes - #10-14)

William Schiøppfe (drums - #12-14)