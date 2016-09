Katschigari Ivan Ivanovich & the Kreml Krauts

Info Musikrichtung: Balkan Power Rock



VÖ: 15.07.2016



(Sumo Rex / Broken Silence)



Gesamtspielzeit: 38:59



Internet:



http://www.kreml-krauts.de

Vor ein paar Jahren reichte es noch einfach Balkan-Klänge in Rock-, Punk- oder Ska-Musik zu integrieren, um aufzufallen. Das ist als Alleinstellungsmerkmal längst Vergangenheit. Heute muss man in diesem speziellen Crossover-Bereich echte Qualität bieten, um aus dem Heer der Konkurrenz hervorzustechen.



Ivan Ivanovich & the Kreml Krauts gelingt das (im wahrsten Sinne des Wortes) spielend. Der bewusste Verzicht darauf, sich zwischen Deutsch und Russisch zu entscheiden, verschafft der Band Vertrautheit und Exotik zugleich. Ähnlich geht die Band mit ihren musikalischen Einflüssen um. Im Zentrum stehen der Balkan, Pop und Punk. Aber auch metallische Klänge dürfen sein („Ech, Gari“).



Das das Album melancholisch abschließende „Sljozy Wesny“ könnte fast von Lydie Auvray stammen. „Jean-Baptiste Rosenthal“ (Das ist ein Songtitel, kein Musiker.) wirkt wie eine balkanesische Version von „Bella Ciao“, während das wilde „Odna pered Zerkalom“ an „Kalinka“ erinnert.



Ivan Ivanovich & the Kreml Krauts mischen aggressive Gitarren, Bläser und Akkordeon, Ska, Punk, Folk und Metal kongenial miteinander und treffen, wo nicht in die 12, doch zumindest in den 10er Ring.



Klasse!



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Tanzuj 2:11 2 Pa Darogam 3:27 3 Kaschigari 3:12 4 Rannim Utrom 4:14 5 Prasnulsja 2:43 6 Odna pered Zerkalom 2:19 7 Jean-Baptiste Rosenthal 2:51 8 Rubacha 2:56 9 Zhizn ne Sachar 3:10 10 Praschlo 4:17 11 Ech, Gari 3:50 12 Sljozy Wesny 3:48

Besetzung Ivan Ivanovich (Voc)

Yannick Thesen (Akkordeon)

Daniel Kröger (Horn)

Reimar Schenkluhn (Posaune)

Philipp Zapf-Schramm (Sax)

Dimitrij Gede (Git)

Herr Dannehl (B)

Pascal Kimmich (Dr)

Jonas Lutz (Back Voc)

Ralph Arnold (Back Voc)