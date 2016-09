Lollipop Giveaway in Wee Wah Wonderland Jamhed

Info Musikrichtung: Psychedelic Pop



VÖ: 15.05.2015



(Setalight)



Gesamtspielzeit: 42:44



Wenn sich Pink Floyd und die Beatles in ihren psychedelischen Phasen zusammengetan hätten, um Pop Musik zu machen, hätte so etwas, wie Lollipop Giveaway in Wee Wah Wonderland herauskommen können. Schon der CD-Titel hätte auf A Saucerful of Secrets ebenso gepasst, wie auf Sergeant Pepper’s oder Yellow Submarine.



Das Album startet mit einem ruhigen von der Flöte geprägten Stück mit leicht psychedelischem Touch, um dann fast ebenso ruhig in eine Lava Lampen Atmosphäre zu gleiten. „Jingle Jangle“ packt die Sitar aus, während das atmosphärische „The golden Age“ die Orgel in den Mittelpunkt stellt und sie beatleske Psychedelica begleiten lässt. „Betty“ setzt das ähnlich fort, schließt aber mit einem Fun-Chor. Ab dem sehr leisen „Waiting“ kommen dann die frühen Floyd, reduziert um ihre allzu abgedrehten Seiten, zum Tragen.



Klasse Album, das bei mir mit dem recht kühlen Artwork ganz andere Erwartungen geweckt hatte.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Favour 2:54 2 Lollipop Giveaway in Wee Wah Wonderland 5:53 3 Jingle Jangle 3:49 4 The golden Cage 4:35 5 Betty 5:17 6 Neu 6:14 7 Waiting 1:55 8 Gravity 4:29 9 Reprise 1:26 10 Somewhere 6:12

Besetzung Philip Albert Jost

Christoph Mack

Luis Deffner

Jeremias Heinz



Gäste:

André Langner (Marching Bass Drum)

Svenja Ostertag (Trompete)

Simon Hepner (Horn)

Franz Huber (Tuba)

Simon Enz (Klarinette)

Alex Mink (Flöte)

Leonie Thum (Cello)

Anne Beyer (Violine)

Eva Oswald (Chor <5>)

Anne Milberg (Chor <5>)

Ralv Milberg (Chor <5>)

Inga Schuler (Chor <5>)

Alexandra Krämer (Chor <5>)

Andrea Mayer (Chor <5>)