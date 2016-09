The Knebells Gerd Knebel

Info Musikrichtung: Deutsch Rock / Comedy



VÖ: 23.09.2016



(Frau Batz / Indigo)



Gesamtspielzeit: 72:12



Internet:



http://www.gerd-knebel.de

Wenn eine Band, wie The Beatles, Led Zeppelin oder die Böhsen Onkelz ihre Alben über eine eigene Plattenfirma publizieren, sagt man sich: Die haben es geschafft! Die brauchen niemanden mehr! Wenn Gerd Knebel das Gleiche tut und zusammen mit Henni Nachtsheim, der zweiten Hälfte des Comedy-Duos Badesalz, das Label Frau Batz Recods gründet, um „endlich unabhängig ihre eigenen Projekte veröffentlichen zu können. CDs, DVDs, Livemitschnitte u.v.m.“, taucht eher die Vermutung auf, die will wohl keiner mehr.



Und nachdem man sich The Knebells angehört hat, ist man geneigt, diese Vermutung als verifiziert zu betrachten.



Musikalisch ist das Ganze wenig aufregend. Deutsch Rock von der Stange, der als Trägermaterial für deutsche Texte in Ordnung geht, aber niemals ahnen lassen würde, dass Gerd Knebel einmal bei einer der stärksten Deutsch-Rock-Bands der 80er, den Rodgau Monotones, beteiligt gewesen ist.



Textlich wiederum ist seine Beteiligung bei Badesalz leider überdeutlich. Sind die ersten beiden Stücke noch lerdiglich eine Ansammlung plattester Klischees über Rockstars und Mädchen vom Lande, beginnt mit „Du bist blöd“ und „Dicke Mütter“ die Fremdschäm-Phase, in der man hofft, dass niemand in den Raum kommt, während man die CD abhört und mitbekommt, was man sich da in den Player geschoben hat. Schenkelklopf-Humor, der selbst im Ballermann unterste Schublade wäre.



Der Versuch kritische Texte zu produzieren wie „Dieses Bild“ über skrupellose Sensations-Fotoreporter oder „Stiller Killer“ über Unmenschen, die sich im Alltag als nette Biedermänner geben, scheitern, weil ihnen Pfiff und Ideen fehlen.



Am besten ist The Knebells dann, wenn die Scheibe auf Englisch umschaltet. Dann schafft man es zumindest auf die Stufe einer (immerhin) austauschbaren (Alternative)Rockband. „My little black Sister“, das sich recht emotional mit einem zur Adoption freigegebene farbigen Kindes einer weißen Mutter befasst, sticht auch vom Text her weit aus dem Rest des Albums heraus – und stellt so etwas wie den einzig möglichen Grund dar, sich für den Erwerb von The Knebbels zu entscheiden.



Insgesamt eher für die Tonne!



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Rockstar 5:39 2 Landmädchen 5:00 3 Du bist blöd 6:14 4 Dicke Mütter 4:52 5 Stiller Killer 5:18 6 Oh Lord 5:19 7 Ich hab einen Freund 4:43 8 Its good for Stand up Comedy 4:37 9 Was ist los mit Dir? 4:43 10 Dieses Bild 4:37 11 Winterlied 6:02 12 Kopfschuss 4:28 13 My little black Sister 5:20 14 Gerard 4:34

Besetzung Gerd Knebel

Niklas Kleber