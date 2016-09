Sounds From The Heart Of Gothenburg In Flames

Info Musikrichtung: Metal



VÖ: 23.09.2016



(Nuclear Blast)



Gesamtspielzeit: 88:31



Internet:



http://www.inflames.com

Ich bin ein Fan der ersten sechs In Flames Alben. Die Alben Lunar Strain bis Reroute To Remain sind für mich stilprägend für den modernen skandinavischen Death Metal, welcher nicht mit melodiösen Songparts geizt. Die Liebe zu In Flames flachte dann ab dem Album Soundtrack To Your Escape immer mehr ab. Die letzten Alben sind bei mir eigentlich nur so durchgerauscht. Die Band hat sich zu weit von ihren Wurzeln entfernt, andere sagen sie hat sich weiterentwickelt. Das kann man sicher so sehen.



Für Fans der aktuelleren Alben ist dann auch das neue Livealbum der Schweden interessant. Sounds From The Heart Of Gothenburg konzentriert sich auf den aktuellen Bandsound. An älteren Gassenhauern findet man nur “Resin“, “Cloud Connected“, “Only For The Weak“.



Neuere Songs wie “In Plain View“, “Fear Is The Weakness“ (Sounds Of A Playground Fading) oder sogar “Rusted Nail“ vom Siren Charms Album kommen tatsächlich in den Liveversionen wesentlich aggressiver rüber als die etwas halbgaren Studioversionen.



Der Sound des Livealbums ist bombastisch, direkt in das Gesicht! So muss das sein!



Der Longplayer erscheint auch als DVD oder BluRay. Aufgenommen wurde das Konzert von Patric Ullaeus, der Name steht im Allgemeinen für gehobene Qualität bei bewegten Bildern.



Fans der letzten In Flames Alben können Sounds From The Heart Of Gothenburg gerne antesten!

Rainer Janaschke

Trackliste 1 In Plain View 5:47 2 Everything’s Gone 3:31 3 Fear Is The Weakness 3:50 4 Trigger 4:29 5 Resin 3:37 6 Where The Dead Ships Dwell 3:37 7 With Eyes Wide Open 4:05 8 Paralyzed 4:21 9 Through Oblivion 3:43 10 Ropes 3:55 11 Delight And Angers 4:05 12 Cloud Connected 5:09 13 Only For The Weak 5:07 14 The Chosen Pessimist 7:57 15 The Quiet Place 3:34 16 When The World Explodes 4:56 17 Rusted Nail 4:45 18 The Mirror’s Truth 3:15 19 Deliver Us 4:34 20 Take This Life 4:14

Besetzung Anders Fridén: Vocals

Björn Gelotte: Guitars

Peter Iwers: Bass

Niclas Engelin: Guitars