Believers Deacon Blue

Die Band Deacon Blue wurde 1985 in Glasgow gegründet.

1987 erschienen die ersten Plattenaufnahmen, neben der Single “Dignity“ das Album “Raintown“.

Aber erst 1988 chartete die Single und das Nachfolgealbum “When The World Knows Your Name“ erreichte hinsichtlich der Verkaufszahlen Platinstatus.



Bis zur Wiedervereinigung im Jahre 1999 hatte sich die Band 1994 aufgelöst. Nun aber wurden weitere Alben veröffentlicht und das neue, das achte Studioalbum, ist Believers. Und – wie es auf dem Labelsticker heißt: This is classic Deacon Blue. Nun, was aber ist “Classic Deacon Blue“? In der Basis ist es Pop-Rock, oft der sanften und eher polierten Art, hochklassig, voller Harmonien. Die Gründungsmitglieder Ricky Ross, Lorraine McIntosh, James Prime und Dougie Vipond sind noch dabei. Musikalischer Kopf der Band ist Ross.



Man hat sich textlich auch zeitgemäßer Themen angenommen, so berichtet der Eröffnungssong, “The Believers“, auch als Single ausgekoppelt, vom Schicksal der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer.

Diese CD ist die dritte einer Trilogie, wie Ricky Ross ausführte, drehte es sich bei “The Hipsters“ um einen „Liebesbrief an die Band“, bei “A New House“ ehrte man die Heimat, Schottland, und dieses neue Album soll von dem Weg ins Ungewisse handeln, ein Weg, den wir alle beschreiten.

Alle Texte sind in einem kleinen Faltbooklet beigefügt, und so kann man sich ihnen bei harmonischer Musik widmen.



Ja, sehr vollmundig und reich an Harmonien quillt uns die Musik entgegen, sehr üppig arrangiert und instrumentiert, und der gemeinsame Gesang von Ross und seiner Ehefrau Lorraine McIntosh funktioniert noch immer prächtig. So sind die Grundarrangements oft von schwirrenden Keyboardsounds, von klingelnden Glöckchen, von Streichern und Bläsern aufgewertet.



Wolfgang Giese

Trackliste 1 The Believers (3:36)

2 This Is a Love Song (4:03)

3 I Will and I Won't (3:47)

4 Meteors (3:03

5 Gone (3:36)

6 What I Left Out (3:18)

7 A Boy (3:13)

8 Birds (5:56)

9 You Can't Know Everything (3:38)

10 Delivery Man (4:25)

11 Come Awake (3:52)

12 B Boy (1:44)



Besetzung Ricky Ross (vocals, piano, keyboards)

Lorraine McIntosh (vocals, percussion)

James Prime (piano, Hammond B3, keyboards)

Dougie Vipond (drums, percussion)

Gregor Philp (guitars, keyboards, programming, backing vocals)

Lewis Gordon (bass)

The Pumpkinseeds (strings)

Colin Steele (trumpet)

David McGowan (pedal steel)