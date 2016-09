Geistliche Kantaten Bach, J.S. / Telemann, G.Ph. (Jaroussky)

WELTSCHMERZ UND WELTFLUCHT

Der französische Countertenor Philippe Jaroussky stellt auf seiner neuen CD zwei bekannte Solo-Kantaten Johann Sebastian Bachs zwei ebenfalls solistisch besetzten Werken von Bachs Zeitgenossen Georg Philipp Telemann gegenüber. Das ist von programmatischem Reiz, weil die Kantaten in der atmosphärischen Grundstimmung zwar durchaus vergleichbar sind, in der Wahl der musikalischen Ausdrucksmittel aber kaum unterschiedlicher sein könnten. Telemanns melodischer und tonmalerischer Erfindungsreichtum kontrastiert mit Bachs kompositorischer Raffinesse und formaler Strenge.



Die Telemann´schen Werke stellt Jaroussky mit schwebendem, elegischen Ton vor und gibt ihnen eine hingebungsvolle Süße, die ideal zu diesen beiden Passionskantaten passt.

Bei den Bach-Kantaten ergibt sich qualitativ eine klare Zweiteilung: Während Jaroussky die – üblicherweise von einem Bass gesungene – Kantate „Ich habe genug“ weitgehend eindrucksvoll gestaltet und vor allem die zentrale Arie „Schlummert ein, ihr matten Auge“ wunderbar ruhig ausschwingen lässt, gerät ihm das Schwesterwerk „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“ weniger überzeugend. Das liegt nicht nur an einem herb-säuerlichen Einschlag, den Jarousskys Stimme inzwischen vor allem in der Mittellage aufweist, sondern vor allem daran, dass der Star-Counter sich zu stark auf die Kraft der Musik verlässt und dabei den Charakter von Bachs Kantaten als musikalische Predigt vernachlässigt. Insbesondere die Arie „Mir ekelt mehr zu leben“, in der Bach die gesungene Abscheu über das irdische Leben mit einem so erstaunlich tänzerisch, himmelssehnsüchtigen Instrumentalsatz unterlegt, bleibt monochrom und unglaubwürdig – weder hört man bei Jaroussky etwas vom „Ekel“, noch wird in der Stimme etwas von der Vorfreude auf den Himmel hörbar. Die Möglichkeiten dieses in vieler Hinsicht krassen Musikstücks werden so verschenkt.



Das Freiburger Barockorchester schwingt sich hingegen durchweg zum Star neben dem Star auf und bringt den Instrumentalpart nicht nur zum Leuchten, sondern an passender Stelle auch herrlich differenziert zum Swingen.



Für die Fans: Der CD ist eine Bonus-DVD beigegeben, die Einblicke hinter die Kulissen für die Aufnahme gewährt.

Und: Jaroussky und das Freiburger Barockorchester sind ab November mit einem Bach-/Telemann-Programm auf Deutschland-Tour.

Sven Kerkhoff

Trackliste 1-5 Bach: Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust 22:15

6-11 Telemann: Die stille Nacht 14:19

12-16 Bach: Ich habe genug 23:37

17-21 Telemann: Jesus liegt in letzten Zügen 14:31



Besetzung Philippe Jaroussky: Countertenor

Freiburger Barockorchester

Petra Müllejans: Ltg.