Joe Bonamassa ist zurück!



OK, eigentlich war er ja nie weg. Irgendwie ist der arbeitswütige Bluesman ja immer präsent, entweder mit einer Tour, einem Studioalbum, einem Livealbum, welches gerne inklusive gefilmtem Material veröffentlicht wird.



Live At The Greek Theatre ist das neueste Werk Bonamassas und hier feiert er seine Idole B.B. King, Albert King und Freddie King ordentlich ab. Ein wenig, oder vielleicht auch ganz viel, feiert er sich natürlich auch selber ab, was insbesondere auf der zweiten DVD auffällt.



Zuerst mal zu den Qualitäten dieser Veröffentlichung. Liveton und Bild sind fantastisch. Hat man Bonamassa einmal live gesehen, dann weiß man, dass er auf der Bühne genauso perfekt klingt, wie von der Ton- oder Filmkonserve. Auch seine Band ist auf das Beste abgestimmt und klingt einfach perfekt.



Aber genau diese Perfektion ist es, was diese Veröffentlichung etwas „unglücklich“ macht. Seine drei Vorbilder klangen weder auf der Bühne, noch auf ihren Platten so perfekt wie Joe. Die Bilder sind zu gewaltig und die Gitarren zu sauber. Gerne würde man bei Songs wie “Lonesome Whistle Blues“ oder “Oh, Pretty Woman“ und “Born Under A Bad Sign“ die Gitarren mal knarzen hören. Vielleicht ist auch der Einsatz der vielen Blasinstrumente etwas over the top!



CDs und DVDs enthalten die gleichen Songs. Auf der zweiten DVD findet man dann ein Interview mit Bonamassas Eltern, das Video zum Song “Riding With The Kings“, Behind The Scenes Aufnahmen und eine Fotogalerie.



Insgesamt bekommt man hier über 5 Stunden perfektes und frisches Bonamassa Material. Mein einziger Kritikpunkt ist die fast schon penetrante Perfektion! Irgendwie seltsam dies zu kritisieren, ist aber so!

Rainer Janaschke

Trackliste

CD 1

See See Baby

Some Other Day, Some Other Time

Lonesome Whistle Blues

Sittin’ On The Boat Dock

You’ve Got To Love Her With A Feeling

Going Down

I’ll Play The Blues For You

I Get Evil

Breaking Up Somebody’s Home

Angel Of Mercy

Cadillac Assembly Line



CD 2

Oh, Pretty Woman

Let The Good Times Roll

Never Make Your Move Too Soon

Ole Time Religion

Nobody Loves Me But My Mother

Boogie Woogie Woman

Hummingbird

Hide Away

Born Under A Bad Sign

The Thrill Is Gone

Riding With The Kings



DVD:

Siehe CD 1 & 2