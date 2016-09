Das Projekt Riddle & The Stars entstand aus 2 Einzelkomponenten, wobei wieder einmal bewiesen wäre, welch verbindende Wirkung Musik haben kann.

Der Australier Ben Riddle als auch die amerikanische Band Fallen Stars um das Ehepaar Tracy und Bobbo Byrnes befanden sich auf einer Tournee, spielten und wohnten eine Weile zusammen.

Diese Tour, das war 2013 wurde von der Bremer Agentur Songs & Whispers organisiert. Zum Schluss wurde von dort der Wunsch laut, wie schön es doch wäre, wenn Ben und die Band zusammen ein Album aufnehmen könnten; es könnte dann auch über Songs & Whispers vertrieben werden. Riddle flog im November 2013 nach Südkalifornien und innerhalb von drei Wochen war die erste Platte eingespielt, finanziert im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne.



Entstanden ist individuelle Musik im Bereich Americana, mit einem Anstrich alternativen Folks und gelegentlichem Country-Feeling angereichert. Dieses wird auf der neuen Platte, New Coastline, fortgeschrieben. Allerdings habe ich den Eindruck, dass die folkigen Elemente der ersten Platte nun ein wenig in den Hintergrund gedrängt wurden, und das Schlagzeug mehr Druck verbreitet. Doch auch ein dicker Schuss Country ist zu vernehmen, auf “Valentine’s Day“, schön gesungen von Tracy.



Vorabgeschickt wurde als Single der Song “Long Way Down“. Sicher ein eingängiger Song, hätte sich allerdings auch der Opener, “Running Back To You“, gut als Appetizer geeignet.

Im Studio hatte man sich nun nicht gemeinsam getroffen, und so wurden alle Ideen dieses Mal dank neuster Technologien mit Ben Riddle über Skype und Co. ausgetauscht.



Beim ersten Werk hatte ich bemerkt, dass der vermehrte Einsatz einer Violine die Musik noch eindringlicher machen würde. Der Schwerpunkt ist jedoch auf den Einsatz der Gitarren gelegt worden, und gerade die Violine ist es, die ich nun sehr vermisse auf der neuen Platte.

Ansonsten kann die Musik punkten mit den feinen Gesangsharmonien und präsentiert eine gesunde Mischung von Songs mit etwas härterer Gangart und zarten Balladen.



Wolfgang Giese

Trackliste

1 Running Back To You

2 I May Never Know

3 Long Way Down

4 Apples & Knives

5 New Coastline

6 Mexican Home

7 Valentines Day

8 Tracks

9 When We Ride

10 When The Weight Is Gone

(all songs by Riddle & The Stars, except #6 by John Prine)