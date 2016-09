Konzerte für 2 Violinen Vivaldi, A. (Beyer/Carmignola)

Info Musikrichtung: Barock



VÖ: 16.09.2016



(harmonia mundi / hm / CD / 2016 / Best. Nr. HMC 902249)



Gesamtspielzeit: 70:01



Internet:



Gli incogniti

Vivaldis Doppelkonzerte für Violine sind musikalische Unterhaltung im doppelten Sinne: Höchst unterhaltsam für den Hörer und zugleich als spritzige Dialoge zwischen den beiden Solisten angelegt, die mal wie ein zankendes Ehepaar, mal wie spielende Kinder und mal wie aufgeregt zwitschernde Vögle interagieren. Da kommt es gelegentlich zum „beleidigten Rückzug“ eines Kontrahenten, zu platten Nachahmungen, zu absurd virtuosen Übertrumpfungsversuchen und zum Wettstreit um die strahlendste Melodie.



Natürlich sind diese Qualitäten der Werke längst bekannt, aber so lustvoll und beredt wie in der Interpretation von Amandine Beyer und Giuliano Carmignola hat man sie wohl noch nie gehört: Beide spielen sich die Bälle perfekt zu und bringen ihre Instrumente ein ums andere Mal in halsbrecherisch rasanter Fahrt zum Lachen, zum Singen, zum Klagen und Streiten. Dabei wird der Violinton bei aller Präzision niemals schneidend, sondern behält seine sangliche Qualität bei. Die Freude des gemeinsamen Spiels von Beyer und Carmignola überträgt sich mühelos auf den Hörer. Und sie springt auch auf das Ensemble über, denn Gli incogniti betten dieses Wetteifern um die Krone der Solisten in ein ebenso geist- und schwungvolles Orchesterspiel ein.



Dass man gleich sieben dieser Konzerte auf die randvolle CD gepackt hat, ist löblich, doch sei vor einer Überdosis gewarnt, denn Suchtpotential hat die Einspielung allemal.

Sven Kerkhoff

Trackliste 1-3 Concerto C-Dur RV 507

4-6 Concerto B-Dur RV 529

7-9 Concerto c-moll RV 510

10-12 Concerto C-Dur RV 505

13-15 Concerto a 4 d-moll RV 127

16-18 Concerto B-Dur RV 527

19-21 Concerto D-Dur RV 513

Besetzung Amandine Beyer, Giuliano Carmignola: Violine



Gli incogniti