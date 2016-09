Momentform Accumulations Automatisme

Info Musikrichtung: Electronic Musik / Electronic Dub / Ambiente / Electro Acoustic



VÖ: 18.09.2016



(Constellation Records)



Gesamtspielzeit: 44:36



Internet:



https://automatisme.bandcamp.com/album/automatisme

Automatisme ist ein Projekt hinter dem der Kanadier William Jourdain steht. Der aus Quebec stammende Jordain hat unter diesem Namen seit 2013 schon einige Aufnahmen im Umfeld der Elektronischen Musik in Richtung Electronica, Erlectronic-Acustic, Noise, Dub Techno und anderem gemacht. Allerdings ist er kein Neuling, wie man zunächst vermuten könnte. Er entstammt ganz im Gegenteil der Frühphase des Constellation Labels, als er mit einigen anderen Musikern einen elektronischen Gegenentwurf zum eigentlich lauten und Punk und Hardcore beseelten Klientel dieses Labels entwickelte.

Auf Momentform Accumulations werden nun erstmals Stücke aus seinem Schaffen der letzten Jahre (seit 2013) als Album veröffentlicht. So präsentiert das Album den jetzigen Status des Künstlers.

Für seine Aufnahmen verfolg Jourdain fast immer den Selben Ansatz. Er sammelt Fieldrecordings und setzt diese dann als Startpunkt seiner Arbeit. Dies führt jedoch nicht zu avangartdistischer Musik aus zusammenhanglosen Klängen und Geräuschen. Nein. Die sieben Stücke ind alle sehr eingängig geworden, denn über die Fieldrecordings legt der Künstler dichte elektronische Keyboardwände und mal mehr, mal weniger treibende Beats. Der Sound an sich ist ein wenig dumpf, oder sollte ich besser weich sagen, denn das verleiht der rein elektronisch erzeugten Musik eine gewisse Wärme. Ach traut sich Jourdain durchaus poppig-einängige Rhythmen und Beats sowie Klänge miteinfließen zu lassen. So wird “Transport 2“ von pochenden elektronischen Beats vorangetrieben die durchaus an Kraftwerk erinnern worüber sich Klangflächen legen und wieder verschwinden. Eine typische Dubstep Melodie schmeckt das Ganze ab.

So finden auf Momentform Accumulations Experiment und Eingängikeit perfekt zusammen und es entsteht ein mitreissendes Elektronikalbum mit viel Platz für Klang und Raum. Für den Extrem Eperimentalisten dürfte dieses album wohl schon zu poppig und zu wenig vertrackt sein, allen anderen dürfte es ein elektronisches Hörvergnügen ohne Langeweile und Ohrenschmerzen bieten.

Wolfgang Kabsch

Trackliste 1 Transport 1 5:19 2 Simultanèite 3 9:48 3 Transport 2 5:32 4 Simultanèite 1 9:15 5 Transport 3 5:36 6 Simultanèite 4 9:06

Besetzung William Jourdain: Komposition, Elektronik, Produzent

Patrick Foisy: Artwork