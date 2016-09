A Foolish Thing To Do LaVerne Butler

Info Musikrichtung: Vocal Jazz



VÖ: 23.09.2016(2001)



(MaxJazz)



Gesamtspielzeit: 55:12



Internet:



http://www.in-akustik.de/de/

http://www.mackavenue.com/store/category/maxjazz



Die Sängerin LaVerne Butler wurde während ihres Studiums in New Orleans stark von der dortigen Musikszene beeinflusst und war sowohl im Be Bop als auch im Dixieland aktiv.

1992 erschien Chesky Records ihr Debütalbum “No Looking Back“ vor, zog 1994 dann nach New York und weiter Alben folgten.



A Foolish Thing To Do ist eine Wiederveröffentlichung ihres Albums aus 2001.

Auf dieser Platte sind einige zu ihrer Zeit bekannte und beliebte populäre Songs entsprechend jazzig ausgekleidet worden, meist in einer recht ruhigen Atmosphäre gehalten. Die Streicherarrangements auf drei Songs unterstreichen dieses noch eindrucksvoll mit romantischer Ausrichtung.

Ganz cool kommt der leichte dezente Swing von “Go Away Little Boy“, und das noch mehr jazzorientierte “Affinity“ mit einem mitreißendem Solo des Altsaxofonisten Steve Wilson bringt die gewisse Abwechslung. Diese zeigt sich dann auch im sanft groovenden “Just One Of Those Things“ mit leichtem Funk-Einschlag.



Verabschiedet werden wir mit dem klassischen “Basin Street Blues“ mit einem feinen Bass-Solo.

Doch letztlich bleibt der Star der Platte LaVerne Butler mit ihrer sehr modulationsfähigen und warmen Stimme, mit der sie sowohl ganz zart und zärtlich als auch kraftvoll agieren kann. Für Freunde gepflegter Unterhaltungsmusik mit Jazzausrichtung sollte diese Platte eine Kaufempfehlung sein.

Und was sagt die Künstlerin über sich selbst? I sing love songs with a touch of the blues.

Wolfgang Giese

Trackliste 1 A Foolish Thing To Do (4:26)

2 The End Of A Love Affair (4:39)

3 Go Away Little Boy (5:10)

4 When I Fall In Love (3:41)

5 Dindi (6:08)

6 West Coast Blues (4:10)

7 Affinity (5:45)

8 Just One Of Those Things (4:36)

9 Make Someone Happy (4:32)

10 Make It Easy On Yourself (3:32)

11 Never Let Me Go (4:02)

12 Basin Street Blues (3:58)



Besetzung Laverne Butler (vocals, except #7)

Terell Stafford (trumpet)

Bruce Barth (piano, Fender Rhodes - #8)

Daryl Hall (bass)

Victor Lewis (drums)

David "Fathead" Newman (tenor saxophone - #6, 11)

Steve Wilson (alto saxophone - #7, 8)

String accompaniment - #2, 5, 10