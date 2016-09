Tightrope Walker Rachael Yamagata

Die am 23.September 1977 geborene Rachael Yamagata stammt aus Arlington, Virginia.

Ihre in China geborene Mutter ist italienisch-deutscher Abstammung und ihr Vater Amerikaner mit japanischen Vorfahren.

Ihre musikalischen Stationen waren die Band Bumpus aus Chicago und anschließend, ab 2001 ihre Solokarriere. Nach einer EP im Jahre 2002 erschien ein erster Longplayer (“Happenstance“) zwei Jahre später.



Pünktlich zu ihrem 49.Geburtstag erscheint nun Tightrope Walker, ihr mittlerweile viertes Soloalbum. Während der Aufnahmen gab es Veränderungen im Leben der Musikerin, so wurde sie Mutter und startete damit, selbstständig zu produzieren und sich zu managen. Die Musik lässt sich „bequem“ in die Sparte Independent einordnen, ist sie auf ihre Weise doch recht „unbequem“.

Da folgt man nicht bekannten Mustern, da wirkt die Stimmung mitunter regelrecht gequetscht, da zerren die Gitarren, winden sich aus der Tiefe schmirgelnd an die Oberfläche, dann scheint Jimi Hendrix als Special Guest aufzutauchen, dann wieder rumpelt der Rhythmus, es klingelt und klimpert im Hintergrund, und dabei bemerkt man plötzlich, wie man mitgerissen wird in dieser Atmosphäre, in der es keinen Stillstand zu geben scheint.



Ja, man merkt, dass sich die Künstlerin mit ihrer Selbstständigkeit einen guten Gefallen getan hat, genießt sie doch offensichtlich alle damit verbundenen Freiheiten. Neben holprigen und kantigem Rock gibt es auch kleine Ansätze von Soulelementen, wie auf "Let me be your girl" oder eine sehr mystische Stimmung auf “Break Apart“, einem Stück mit Gänsehautcharakter, und dazu die verhallte Gitarre im Hintergrund, die auch von Peter Green hätte gespielt werden können. Aber es geht noch „schmusiger“ mit der tollen Ballade "I'm going back". Insgesamt sind 10 verschiedene durchdachte Kompositionen entstanden mit dem Anspruch des Besonderen.



Als Fazit bleibt nur noch zu bemerken, dass diese Musik sehr außergewöhnlich ist, so gar nichts für die Charts, so gar nichts für Puristen, aber Alles für Alle mit offenen Ohren und Herzen…



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Tightrope Walker

2 Nobody

3 EZ Target

4 Over

5 Let Me Be Your Girl

6 Break Apart

7 I’m Going Back

8 Rainsong

9 Black Sheep

10 Money Fame Thunder



Besetzung Unter anderem:

Rachel Yamagata

Kevin Salem

Owen Biddle

Zach Djanikian

Ben Perowsky

Russell Simins

Oli Kraus

Michael Chaves

Matt Chamberlain

Victor Indrizzo

Randy Cooke