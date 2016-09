Legacy of Blood Skiltron

Info Musikrichtung: Folk Power Metal



VÖ: 30.09.2016



(Trollzorn / Soulfood)



Gesamtspielzeit: 42:47



Internet:



http://www.skiltron.net

http://www.facebook.com/skiltron

Die argentinischen Schotten Skiltron melden sich mit einem neuen Album zurück. Mittlerweile hat man mit dem Briten Martin McManus auch wieder einen festen Sänger mit an Bord, nachdem der Vorgänger Into The Battleground (2013) noch mit mehreren Gastsängern eingespielt wurde.



Musikalisch hat sich allerdings bei der Band um die beiden Gründungsmitglieder Matias Pena (Schlagzeug) und Emilio Souto (Gitarre, Co-Gesang) nichts getan. Warum auch? Ihr europäisch angehauchter Powermetal mit Folkbezug und den Highlander-Geschichten hat doch gut funktioniert. Und er funktioniert auch auf Album Nr. 5 wieder bestens.



Die Beschränkung auf einem Leadsänger tut dem Ganzen gut, selbst wenn Martin nicht die kernige Ausstrahlung und das einnehmende, Dio-mäßige Timbre seines Vorgängers Diego Valdez besitzt. Dafür singt er wesentlich näher am europäischen Powermetal, was natürlich gut zur Musik der Band passt. Das folkloristische Element kommt bei der Band vor allem dadurch zum Tragen, dass Dudelsack und Tin Whistle stets die Melodieführung übernehmen und manchmal wie von Tarantel gestochen durch die Songs tanzen.



Hinzu kommen große Refrains mit netten Harmonien und generell ein Hang zu eingängigem Songmaterial. Die Fäuste ballen sich dabei unweigerlich gen Lüfte, wenn Skiltron mit Hymnen wie „Hate Of My Live“, „All Men Die“ oder „Highland Blood“ zum Kampf blasen. Dabei variiert man immer wieder leicht mit dem Tempo, wobei man natürlich sagen muss, dass alles etwas ähnlich klingt. Wirklich aus der Reihe fallen da am ehesten das theatralische, mehr auf Atmosphäre setzende „The Taste Of Victory“, das schleppende „Sawney Bean Clan“ sowie das folkige Harmonie-Monster „I’m Coming Home“.



Aber so richtig gibt es an dem Album nichts auszusetzen. Man muss das leicht kitschige des Sounds allerdings schon mögen. Dann hat man jede Menge Spaß damit.

Mario Karl

Trackliste 1 Highland Blood 4:04 2 Hate of My Life 4:17 3 Committed to the Call 4:32 4 Sailing Under False Flags 5:14 5 The Taste of Victory 5:25 6 Rise from Any Grave 3:43 7 Sawney Bean Clan 6:28 8 All Men Die 4:08 9 I'm Coming Home 4:46

Besetzung Martin McManus (Gesang)

Emilio Souto (Gitarre, Mandoline, Bouzouki, Gesang)

Ignacio López (Bass)

Matías Pena (Schlagzeug)

Pereg Ar Bagol (Dudelsack, Tin-Whistle)