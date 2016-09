Versus pg.lost

Info Musikrichtung: Post Rock



VÖ: 16.09.2016



(Pelagic Records)



Gesamtspielzeit: 53:16



Internet:



https://www.facebook.com/pglost/

Ein schönes Ding legen und die Schweden pg.lost mit ihrem neuen Album Versus zur Rezension vor. Die Band war mit bisher unbekannt. In der schwedischen Post Rock Szene scheint die Band aber wohl eher eine große Nummer zu sein.



Wie auch immer, wer auf Musik von Mogwai, Godspeed You Black Emperor oder Maserati steht, der bekommt mit Versus Vollbedienung.



Fliessende Gitarre, mitreißende Rhythmik, spontane Tempowechsel all das bekommt man in den sieben Songs zu hören. Sehr gelungen ist auch die Integration der feinen Synthesizer Sounds, welche hier nicht nur dazu genutzt werden Lücken im Sound zu schliessen.



Den besten Song packen pg.lost direkt an den Anfang des Albums. “Ikaros“ ist majestätisch schöner Post Rock. Die Gitarrenmelodien übernehmen die Führung des Songs, fast so als ob die Band mit einem Sänger arbeiten würde. Aber natürlich ist Versus komplett instrumental!



Machmal sind mir die elektronischen Spielereien aber etwas zu viel, was aber nichts daran ändert, das pg.lost ein tolles Album abgeliefert haben!

Rainer Janaschke

Trackliste 1 Ikaros 8:35 2 Off The Beaten Path 6:15 3 Monolith 6:53 4 Versus 8:08 5 Deserter 6:57 6 Along The Edges 7:55 7 A Final Vision 8:33

Besetzung Mattias Bhatt: Guitar

Martin Hjertstedt: Drums

Gustav Almberg: Guitar

Kristian Karlsson: Bass