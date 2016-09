The Big Sound Of Lil Ed & The Blues Imperials

In der Reihe von Slidegitarristen im Blues gab es stets stilprägende Ausnahmemusiker, die sich durch ihren eigenen Sound auszeichneten. Beginnt man mit der elektrischen Variante, so dürften spontan Namen wie Robert Nighthawk und Elmore James fallen.

In genau dieser Tradition entwickelten sich nachfolgend weitere Könner wie J.B. Hutto und der großartige Hound Dog Taylor. Nun, sie leben alle nicht mehr, und schon lange hat Lil' Ed Williams die Nachfolge angetreten. Nebenbei ist er auch ein Neffe des genannten J.B. Hutto.



Lil' Ed wurde am 8.April 1955 in Chicago geboren. Seine jetzige Band, The Blues Imperials, gründete er in den 80er Jahren in Chicago. Dort brachte ihm auch Onkel Hutto bei, wie man vernünftig Slidegitarre spielt. So arbeitete Lil‘ Ed bereits in den 70er Jahren zusammen mit seinem Halbbruder James "Pookie" Young, der auch bei dieser neuen Platte noch dabei ist, in einer ersten Ausgabe der Imperials. Die neue Ausgabe spielt in dieser Besetzung nun auch bereits seit 1989. Alligator Records (Bruce Iglauer) ermöglichte der Band seinerzeit in den Achtzigern die Teilnahme an einem Sampler, “The New Bluebloods“, auf dem neue Talente der Bluesszene vorgestellt wurden, und bereits 1986 kam es zum Debütalbum, “Roughhousin‘“. Mittlerweile hat die Band zahlreiche Preise abgeräumt und das Living Blues Magazine bezeichnete ihren Sound als “Rough-and-ready South and West Side blues“.



Immer noch bei Alligator Records, hat sich ihr Sound eigentlich nicht verändert, auch heute gibt es diese betörende Mischung aus “qualmender“ Slide-Gitarre, stampfendem und shuffelndem Blues Rock und herrlichem Slow Blues. Ja, das ist wahrhaft authentischer Chicago-Blues, intensiv und emotional vorgetragen, noch tief verwurzelt, aber der Neuzeit gerecht werdend. Diese Musik kocht förmlich, reißt mit, lässt die Seele und Gliedmaßen gleichermaßen zappeln und ist ganz tief berührend. Musik für gute Stimmung, für Partys als auch fürs stille Kämmerlein.



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Giving Up On Your Love

2 Raining In Paris

3 Poor Man’s Song

4 Shy Voice

5 Black Diamond Love

6 Whiskey Flavored Tears

7 I'll Cry Tomorrow

8 Is It You?

9 I’m Done

10 Deep In My Soul

11 I Want It All

12 I Like My Hot Sauce Cold

13 Troubled World

14 Green Light Groove



Besetzung Lil’ Ed Williams (lead guitar and vocals)

Michael Garrett (rhythm and lead guitar - #9, 13)

James “Pookie” Young (bass)

Kelly Littleton (drums)

with

Sumito “Ariyo” Ariyoshi (keyboards)