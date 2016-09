The House on the Hill Audience

Info Musikrichtung: 70’s Prog



VÖ: 25.05.2015 (1971)



(Esoteric / Cherry Red / Rough Trade)



Gesamtspielzeit: 51:17



Audience sind ein typisches Baby der beginnenden Prog-Szene der frühen 70er, die damals natürlich noch lange nicht so genannt wurde. Von einem der Väter dieser Szene, nämlich den psychedelic Sounds, die die Londoner Szene prägten, ist hier allerdings rein gar nichts zu hören.



Mit Audience geht es raus auf’s Land. Die Wurzeln in der Folk- und Songwriter-Szene sind nicht zu überhören. Sie prägen die Ästhetik von Audience in weiten Teilen. Aber das Quartett ist eindeutig kein Folk mehr. Dafür sind Rock’n’Roll und Blues doch schon zu gewichtig geworden. „You’re not smiling“ erinnert gar ein wenig an Nazareth.



Deutlich Akzente setzt Keith Gemmell mit seinen häufigen Saxophon-Soli und einer seltener eingesetzten Querflöte, die nie nach Jethro Tull klingt.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Jackdaw 7:30 2 You're not smiling 5:24 3 I had a Dream 4:20 4 Raviolé 3:42 5 Nancy 4:19 6 Eye to Eye 2:33 7 I put a Spell on you 4:10 8 House on the Hill 7:33 9 You're not smiling (Single Mix) 4:25 10 Indian Summer (Bonus Track) 3:20 11 You're not smiling (Promotional Radio Version) 4:20

Besetzung Keith Gemmell (Sax, Klarinette, Flöte)

Howard Werth (Git, Voc)

Trevor Williams (B)

Tony Connor (Perc)



Gast:

Gus Dudgeon (Perc)