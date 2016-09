Circles And Squares Seth Swirsky

Info Musikrichtung: Indie Pop



VÖ: 19.08.2016



(Grimble Records)



Gesamtspielzeit: 42:04



Internet:



http://www.seth.com/

http://www.hemifran.com/



Eigentlich ist das heute relativ selten geworden, richtig schöne stimmige Pop-Musik, mitunter auch als Power-Pop bezeichnet.

Doch es gibt noch immer einen Musiker, der diesen Weg scheinbar unbeirrbar weitergeht - Seth Swirsky, 1960 in Connecticut geboren.



Ab den 80er-Jahren war er vorwiegend als Songwriter tätig, sein wahrscheinlich größter Hit war

"Tell It To My Heart" (Taylor Dayne). Ferner zeichnet er verantwortlich für Songs wie "Love Is A Beautiful Thing" (Al Green), "Instant Pleasure" (Rufus Wainwright), “After All“ (Air Supply) und weitere Stücke für Künstler wie Eric Carmen oder Céline Dion.

Selbst veröffentlichte er auch mit der Band The Red Button, darunter die hervorragende Platte

“She's About To Cross My Mind“.



Und wieder liegt die Inspiration der Sechziger offen, insofern für ältere Semester absolut geeignete Musik. Aber ohne den üblen Beigeschmack von Coverbands, das heißt, Swirsky imitiert nicht, kopiert nicht, spielt nichts nach, einzig und allein beinhaltet seine Musik viel vom Gefühl der damaligen Musik, verbunden mit einer „Gute-Laune-Atmosphäre“, sozusagen ein Schwall von harmonischer Melodik, Spaß und Freude.



“Shine“, das könnte auch “Sunshine“ heißen, und lässt Erinnerung an die Beach Boys wach werden, und bei “Far Away“ sind es die Beatles.

“Let’s Get Married“ ist ein ganz locker-leichtes und luftiger Pop-Song mit dem gewissen Hauch Psychedelic, und als Byrds-Fan ist mir “Belong“ natürlich ganz nahe mit seinem Jingle-Jangle-12-String-Rickenbacker-Sound. “Sonic Ferris Wheel“ – das geht in Richtung Donovan, ganz verspielt, und so zieht sich diese heimelige Atmosphäre durch die ganze Platte, ganz einfach wunderschön, auch nicht zu dick aufgetragen.



Die kurzen und prägnanten Songs transportieren ihre Botschaft auf unbeschwerte Art und Weise und noch im Spätsommer liegt eine herrliche Platte mit dem Sound des Sommers vor, “Summer Of Love“ anno 2016.

Also – zurücklehnen, entspannen, unbeschwert genießen, diese für mich großartige Musik mit Popsongs, ein Anwärter auf den Hit des Jahres!

Die Einheitlichkeit der Musik mag auch der Tatsache geschuldet sein, dass Swirsky die Musik fast im Alleingang eingespielt hat, lediglich einige Gastbeiträge runden das Ergebnis perfekt ab.



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Shine

2 Circles And Squares / Go

3 Old Letter

4 Far Away

5 Let’s Get Married

6 Trying To Keep It Simple

7 I Loved Last Night

8 Belong

9 Sonic Ferris Wheel

10 Let‘s Move To Spain

11 The Simplest Way

12 Table

13 With Her Now

14 I Don’t Have Anything (If I Don’t Have You)

15 Abyss

16 I Think Of Her

(all songs written by Seth Swirsky, except #3 by Swirsky/Bob Miller)





Besetzung Seth Swirsky (all instruments) except:

Probyn Gregory (trumpet - #9)

Mike Ruekberg (bass guitar and backing vocals - #10)

Nelson Bragg (drums - #12)