Ja, hier sind sie nun vereint – die beiden legendären “Trio“-Alben der drei Damen aus Country und Soft Rock,– neu remastert und mit unveröffentlichten Songs aufgestockt, und das auf 3 CDs!

Erfolgreich waren sie alle Drei, mit weltweit über 200 Millionen verkauften Platten und vielen Grammys ausgezeichnet, bei Dolly Parton sind es 10 Grammys, bei Linda Ronstadt 8 an der Zahl und am meisten geehrt wurde Emmylou Harris mit 11 Grammys.

Neben ihren eigenen Projekten nahmen sich die Drei zweimal die Zeit, zusammen 2 Alben einzuspielen, “Trio“ (1987) und “Trio II“ (1999), beides Platten mit Millionenverkäufen.



Beide Alben wurden nun neu gemastert und erscheinen als “The Complete Trio Collection“, mit einer Zusatzdisc voller Raritäten und unveröffentlichten Tracks.

Die Kollektion gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen. Das Limited Deluxe-Set enthält die gesamte Musik in einer Box mit umfangreichen Booklet. Zusätzlich erscheint eine Single-Disc-Edition mit dem Titel “My Dear Companion: Selections From The Trio Collection“, die eine Mischung der besten Songs aus der Box präsentiert. Überdies erscheint “Trio II“ erstmalig als Vinyl-LP!

Für alle Fans, die die beiden Originalplatten bereits haben dürften, ist natürlich die Bonus-Disc von großem Interesse. Sie enthält alternative Takes einiger Songs sowie 11 bisher nie veröffentlichte Stücke aus den Sessions beider Alben, darunter “Waltz Across Texas Tonight“, mein persönliches Highlight übrigens, “Pleasant As May“, “Are You Tired Of Me“ und den Gospel-Klassiker “Softly And Tenderly“. Sehr interessant ist auch eine A-Capella-Version von “Calling My Children Home“.



Drei individuelle Stimmen, drei individuelle Stile, zu einem gemeinsamen neuen Sound zusammengeführt. Dabei ist es die Stimme von Linda Ronstadt, die mir stets am meisten zusagte.

So bildet sie auch im Dreiergespräch die für mich „schöne Variante“ des Gesangs, während Dolly Parton dann eher die dominante Rolle mit ihrer ganz besonderen Stimme darstellt. Doch zusammen mit Emmylou Harris vermögen es die drei Damen dann doch, wenn sie in voller Harmonie singen, mehr als die Summe ihrer einzelnen Elemente darzustellen.

Und im Rahmen dessen wechseln sich die Drei mit den Lead Vocals ab und die Übrigen tragen zu den wunderbaren Harmony Vocals bei.



Im Großen und Ganzen gefällt mir die erste CD etwas besser, was auch an der absoluten Spitzenmannschaft im Studio liegen mag, haben sich hier doch unter anderem Albert Lee und David Lindley und Ry Cooder versammelt!

Dafür ist Teil II wesentlich ruhiger und akustischer gehalten und strahlt mehr Bluegrass-Atmosphäre aus. Letztlich bleibt es dabei, dass mit diesen beiden Platten und den nun erhältlichen Zusatzaufnahmen eine gelungene Kombination entstanden ist.



Wolfgang Giese

Trackliste

Disc One – Trio I



1 The Pain of Loving You

2 Making Plans

3 To Know Him Is To Love Him

4 Hobo’s Meditation

5 Wildflowers

6 Telling Me Lies

7 My Dear Companion

8 Those Memories of You

9 I’ve Had Enough

10 Rosewood Casket

11 Farther Along



Disc Two – Trio II



1 Lover’s Return

2 High Sierra

3 Do I Ever Cross Your Mind

4 After the Gold Rush

5 The Blue Train

6 I Feel the Blues Movin’ In

7 You’ll Never Be The Sun

8 He Rode All The Way To Texas

9 Feels Like Home

10 When We’re Gone, Long Gone



Disc Three – Bonus Material



1 Wildflowers (Alternate Take 1986)

2 Waltz Across Texas Tonight (Unreleased 1994)

3 Lover’s Return (Linda solo – Unreleased 1994)

4 Softly and Tenderly (Unreleased 1994)

5 Pleasant As May (Unreleased 1986)

6 My Dear Companion (Alternate Take 1986)

7 My Blue Tears (Unreleased 1998)

8 Making Plans (Alternate Take 1986)

9 I’ve Had Enough (Alternate Mix 1986)

10 Grey Funnel Line (Unreleased 1986)

11 You Don’t Knock (Unreleased 1986)

12 Where Will The Words Come From (Unreleased 1985)

13 Do I Ever Cross Your Mind (Dolly Lead – Alternate Take 1994)

14 Are You Tired of Me (Unreleased 1986)

15 Even Cowgirls Get The Blues

16 Mr. Sandman

17 Handful Of Dust (Unreleased 1993)

18 Calling My Children Home (Unreleased Acapella Version 1986)

19 White Snow (Unreleased 1986)

20 Farther Along (Alternate Mix 1986)