h-moll-Messe Bach, J. S. (Biller)

Info Musikrichtung: Barock



VÖ: 26.08.2016



(Rondeau / Naxos / 2 CD / 2006 / Best. Nr. ROP404849)



Gesamtspielzeit: 107:24



Internet:



Thomanerchor

BACH COMES HOME

„Footbal comes home“, so lautete 1996 der Slogan der Fußball-EM in England. Für Johann Sebastian Bachs Messe in h-moll gilt bei dieser Einspielung Ähnliches. Thomaskantor Georg Christoph Biller hat als einer der Amtsnachfolger Bach in Leipzig diese Einspielung im Jahre 2006 mit seinem und Bachs Thomanerchor verantwortet. Gewissermaßen als verspätetes Abschiedsgeschenk für den 2015 aus dem Amt geschiedenen Biller sorgt das Label Rondeau nun für die höchst willkommene Wiederveröffentlichung der einstmals vielgelobten, aber im Handel seit langem vergriffenen Aufnahme.



Bachs Messe ist in erster Linie ein monumentales, herausforderndes Chorwerk. Und dieses ist bei ´seinen´ Thomanern in der Tat bestens aufgehoben. Christoph Biller hat die Thomanern stets den typischen Knabenchorklang bewahren lassen, so dass diese bei aller Intonationssicherheit und Homogenität den gegenüber einem gemischten Chor etwas raueren, kehligeren und spielerisch-druckvolleren Ton kultivieren. Gerade den jubilierenden Chorsätzen in diesem Werk steht das gut und unbedingt besser zu Gesicht, als ein ätherischer Wohlklang. Zudem lässt Biller durchweg angenehm federnd, aber nicht überhastet musizieren. Der Chorklang ist bei aller Dichte noch gut durchhörbar.



Auch die Vokalsolisten fügen sich gut in dieses positive Gesamtbild, wobei vor allem die Leistung von Ute Selbig und Gotthold Schwarz hervorzuheben ist. Nicht ganz so überzeugend gerät allerdings das Spiel des Leipziger Barockorchesters, das auf historischen Instrumenten zwar sauber, aber nicht unbedingt idiomatisch musiziert. Da hätte aus vielen Figuren doch weit mehr rhetorischer Gehalt herausgeholt werden können.



So bleibt die Einspielung in erster Linie ein Beleg für die hohe Kunst der Thomaner und ihrer Thomaskantoren.

Sven Kerkhoff

Trackliste Messe h-moll, BWV 232



CD I

1-3 Kyrie 18:49

4-11 Gloria 35:41



CD II

1-8 Credo 30:25

9-12 Sanctus 14:36

13-14 Agnus Die 07:53



Besetzung Ute Selbig: Sopran

Susanne Krumbiegel, Elisabeth Wilke: Alt

Martin Petzold: Tenor

Gotthold Schwarz: Bass



Thomanerchor Leipzig

Leipziger Barockorchester



Georg Christoph Biller: Ltg.