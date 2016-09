Flowers & Tigers Vivie Ann

Info Musikrichtung: Pop



VÖ: 02.09.2016



(Me Oh My Records)



Gesamtspielzeit: 51:38



Internet:



http://vivieann.com/

http://promotion-werft.com/



Die 24-jährige Wahl-Hamburgerin legt mit Flowers & Tigers ihr Debütalbum vor. Finanziert wurde es über ein Crowdfunding-Projekt.

Mit sehr interessantem Arrangement inklusive Streichern, dazu ein dicker Schuss Pop, ein kleiner Hauch Indie, ein Song, der sich langsam aufbaut in seiner Struktur, so startet diese Platte.



Insgesamt wechseln sich zarte Elemente mit solchen, die auch zupackend sind, ab und die Stimmungen wechseln, auch innerhalb einzelner Songs. So entstehen grundsätzlich viel Flexibilität und Abwechslung. Die Künstlerin soll bereits ihre ersten Songs im Alter von zwölf verfasst haben, insofern dürfte bereits eine gewisse Erfahrung dahinterstehen. Angenehm zu hören ist die Natürlichkeit der Arrangements, handgemacht wirkt das Alles. Gut ist sicher, dass man auf programmierte Rhythmen verzichtet hat und der Musik insofern diesen natürlichen Anstrich gegeben hat.



Insgesamt ist eine recht feine Produktion entstanden, die mich jedoch nicht durchgehend überzeugen kann.

Denn einigen Songs fehlt das gewisse Etwas, dieser typische Kick mit dem Erlebnis, amerikanische Studio-Professionalität zu genießen, obwohl möglicherweise die eingesetzte Schreibmaschine (siehe “typewriter“ im Line-up, ist es ein Modell von Olympia?) dort so nicht zu reproduzieren gewesen wäre.



Das mit einem eingängigen Refrain ausgestattete “Julia“ soll wohl als Aushängeschild dienen, und der Song besitzt durchaus etwas, dass ihn als kleinen Hit auszeichnet. Nur, es fehlt mir diese gewisse Dichte, etwas, das mich nicht nur äußerlich berührt, sondern auch in den Solarplexus zielt. So bleiben die sicher nicht schlechten Vorträge manchmal außen vor. Ach ja, sehr gut gefällt mir das sehr harmonische “Charlie Darling“, das ist „mein kleiner Hit“ der Platte….



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Chew It

2 Let Her Go

3 Julia

4 Charlie Darling

5 Headlock

6 Flowers And Tigers

7 Mothers Heart

8 No Place

9 Rose Coloured Glasses

10 Changing Of The Guards

11 All Is Well



Besetzung Vivie Ann (vocals, harmophon, glockenspiel, typewriter, tambourine)

Christoph Klinger (piano, marimba)

Helge Preuss (drums)

Felix Gerlach (acoustic and electric guitars)

Martin Baumgartner (bass)

Ingo Stahl (backing vocals)

Jan Jakob (backing vocals)

Hans-Henning Vater (violin)

Susanne Jablonski (violin)

Auste Ovsiukaite (viola)

Johanna Zur (cello)

Philip Schütz (flugelhorn)

Tobias Hildebrandt (trombone)

Lars Winter (trombone)

Marcus Wüst (guitaret and additional arrangement ideas - #1)

Niklas Beck (acoustic guitar - #9)