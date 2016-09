Do The Damage Damage

Info Musikrichtung: Hard Rock



VÖ: 26.08.2016



(Bacillus / Bellaphon)



Gesamtspielzeit: 43:17



Internet:



http://www.facebook.com/damagerocks/

Einfachheit! So muss wohl das Motto beim Songwriting zum Album Do The Damage von Damage gewesen sein. Die Frankfurter haben den typischen schwedischen Schweinerocksound von Bands wie den Hellacopters oder Gluecifer adaptiert. Wer also auf einfache aber effektive Gitarrenriffs mit ordentlich Dreck zwischen den Saiten steht, der ist hier genau richtig!



Passenderweise hat Sänger Danny Damage genug Rotz auf den Stimmbänder um mit einer schicken Punk Attitüde die Songs zu veredeln.

Dabei kommen dann solche Spaßmacher wie “Shoot It Out“, “Black Flag“ (tolles Rock´n´Roll Feeling) und der krachende fast-Rausschmeisser “Go With The Road Crew“ bei rum.



Do The Damage ist ein kurzweiliges Album.



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Down and Out 2:56 2 Cobra City 4:01 3 Shoot it Out 5:37 4 Scared of You 4:06 5 Black Flag 4:33 6 Lone Soul Shaker 5:16 7 Bad Look Dog 3:18 8 Get Schemed 3:28 9 Go With the Road Crew 4:12 10 Never See Straight 5:50

Besetzung Danny Damage: Gesang, Gitarre

Dr. Bats: Gitarre

Chuck Belly: Bass

Lil Val: Drums