Die am 24.April 1942 in Brooklyn, New York, geborene Barbra Streisand, Schauspielerin, Regisseurin und Sängerin, veröffentlichte im Jahre 1963 ihre erste Langspielplatte. Ihren Durchbruch erzielte sie mit dem Film “Funny Girl“, das war 1968. Seit damals sind inzwischen sicher weit über 30 weitere Schallplatten veröffentlicht worden.

Zu ihrer neuen Platte hat sich die Dame einige ihrer Schauspielerkollegen eingeladen, große Hollywood-Stars, darunter Anne Hathaway, Hugh Jackman, Alec Baldwin, Antonio Banderas, Jamie Foxx. Am Broadway feierte Streisand viele Erfolge, dieses Thema greift sie hier auf, gemeinsam singt man große Hits aus Musicals.

Ein ganz besonderes Duett gibt es mit dem Song "Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me)". Denn dank moderner Technik singt hier der 1999 verstorbene britische Schauspieler, Popsänger und Songwriter Anthony Newley. Ansonsten gibt es zusätzliche Wortbeiträge einzelner Beteiligter.



Barbra gleitet mühelos mit ihrer noch immer kraftvollen Stimme durch die Songs, die sich recht unterschiedlich darstellen, denn nicht alles ist so geschmeidig, wie sich vermuten ließe.

Movie Partners Sing Broadway heißt es im Untertitel, doch so ganz ist das nicht korrekt, einige der Partner traf sie wohl erstmalig im Studio zu diesen Aufnahmen. So wirkt nicht alles stimmig, manches dadurch auch mit einem Hauch Kühle ausgestattet, echte Partnerschaft klingt dann nicht heraus. Als Positivbeispiele hingegen sehe ich die Beiträge mit Patrick Wilson, Jamie Foxx oder Seth MacFarlane, auf der Negativseite die Duette mit Melissa McCarthy und Alec Baldwin.



Insgesamt ist sicher kein musikalischer Volltreffer gelandet worden, mithin ist keine schlechte Platte entstanden, aber auch nichts, was, unter dem Strich gesehen, die Welt aus den Angeln hebt bzw. über alle Maßnahmen aufhorchen lässt. Da empfehle ich dann doch eher die vorherige Platte mit Duetten, “Partners“.Diese CD ist mit 10 Titeln als Normalausgabe und als Edition mit 4 Extra-Songs veröffentlicht worden. Diese liegt mir zur Rezension vor.



Wolfgang Giese

Trackliste

1 At the Ballet (from A Chorus Line) [Edward Kleban, Marvin Hamlisch] with Anne Hathaway and Daisy Ridley

2 Loving You (from Passion) [Stephen Sondheim] with Patrick Wilson

3 Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me) (from The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd) [Leslie Bricusse, Anthony Newley] with Anthony Newley

4 Any Moment Now (from an unproduced version of Smile) [Marvin Hamlisch, Carolyn Leigh]with Hugh Jackman

5 I Didn't Know What Time It Was (from Too Many Girls) [Rodgers, Lorenz Hart] with Barbra Streisand

6 The Best Thing That Has Ever Happened (from Road Show) [Sondheim] with Alec Baldwin

7 Not a Day Goes By (from Merrily We Roll Along) [Sondheim] with Barbra Streisand

8 Anything You Can Do (from Annie Get Your Gun) [Irving Berlin] with Melissa McCarthy

9 Fifty Percent (from Ballroom) [Billy Goldenberg, Alan and Marilyn Bergman] with Barbra Streisand

10 I'll Be Seeing You/I've Grown Accustomed to Her Face (from Right This Way and My Fair Lady) [Irving Kahal, Sammy Fain/Alan Jay Lerner, Frederick Loewe] with Chris Pine

11 Losing My Mind (from Follies) [Sondheim] with Barbra Streisand

12 Pure Imagination (from Willy Wonka & the Chocolate Factory) [Bricusse, Newley] with Seth MacFarlane

13 Take Me to the World (from Evening Primrose) [Sondheim] with Antonio Banderas

14 Climb Ev'ry Mountain (from The Sound of Music) [Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II] with Jamie Foxx