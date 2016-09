Rocks Vegas (BluRay) Kiss

Musikrichtung: Hard Rock



VÖ: 26.08.2016



(Eagle Vision)



Gesamtspielzeit: 114:00



Internet:



http://www.kissonline.com/

Man mag von KISS halten was man will, bis dato ist die Band mit Sicherheit eine der größten und wichtigsten Gruppen in der Geschichte des harten Rock. Egal ob mit Masken oder ohne Schminke im Gesicht, irgendwelche Superlative konnte sich die Band bisher immer ans Revers heften. Für Gene Simmons, Paul Stanley und ihre inzwischen langjährigen Bandmitglieder Eric Singer und Tommy Thayer ist keine Bühne zu klein.



Auf der Jubiläumstour zum 40sten Bandgeburtstag haben KISS dann auch direkt das Hard Rock Hotel an mehreren Abenden hintereinander ausverkauft und ihre Jubiläumskonzerte gespielt. Wer bei den Shows nicht mit dabei sein konnte erhält nun die Chance sich das Spektakel auf DVD oder BluRay anzuschauen!



Vorweg, es lohnt sich. Pyros und Lichteffekte werden rausgehauen was das Zeug hält. Jeder Song wird mit optischen Effekten unterlegt und den fliegenden Gene Simmons gibt es natürlich auch.



Das musikalische bleibt natürlich nicht auf der Strecken. Die Band haut einen Klassiker nach dem anderen raus. Neben den Klassikern “Detroit Rock City“, “Shout It Out Loud“ und “God Of Thunder“ gibt es auch Songs zu hören und zu sehen, welche KISS eher selten auf die Bühne bringen. Da wären zum Beispiel “Creatures Of The Night“ oder “Tears Are Falling“.



Mein persönliches Highlight des BluRay Mitschnittes sind allerdings die absolut tight gespielten “Lick It Up“ und das abschließende “Rock and Roll All Light“. Klasse!



Im Zugabenteil der BluRay findet man noch einen 7 Song Mitschnitt eines Akustiksets. Das ist ganz nett, verblasst aber ob der Gigantomanie des Haupteils!



Die Bild- und Tonqualität ist vom Feinsten!



Rainer Janaschke

Trackliste "Kiss Rocks Vegas" Track Listing:

1. “Detroit Rock City”

2. “Creatures of the Night”

3. “Psycho Circus”

4. “Parasite”

5. “War Machine”

6. “Tears are Falling”

7. “Deuce”

8. “Lick it Up”

9. “I Love it Loud”

10. “Hell or Hallelujah”

11. “God of Thunder”

12. “Do You Love Me?”

13. “Love Gun”

14. “Black Diamond”

15. “Shout it Out Loud”

16. “Rock and Roll All Night



AKustiK Set:

1. “Comin’ Home”

2. “Plaster Caster”

3. “Hard Luck Woman”

4. “Christine Sixteen”

5. “Goin’ Blind”

6. “Love Her All I Can”

7. “Beth”



Besetzung Gene Simmons: Bass, Gesang

Paul Stanley: Vocals, Gitarre

Tommy Thayer: Gitarre

Eric Singer: Drums