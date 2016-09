Eve & Other Great Film Scores Michel Legrand

Michel Jean Legrand wurde am 24. Februar 1932 in Paris geboren.

Durch den Vater, Leiter eines Orchesters, kam er bereits früh in Kontakt mit Musik von Édith Piaf und Maurice Chevalier.

Nachdem er 1952 sein Studium am Konservatorium in Paris abgeschlossen hatte, vertiefte er sein Interesse am Jazz, und 1959 erschien das zum Klassiker avancierte Album "Legrand Jazz", auf dem Jazzgrößen wie Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans und Herbie Mann mitwirkten.



Nach und nach erarbeitete sich der Künstler einen guten Ruf als Komponist, Arrangeur und Pianist.

Gleichzeitig erfolgte eine starke Hinwendung zur Gestaltung von Filmmusik, mit zahlreichen Soundtracks für bekannte Hollywood-Filme.

In diesem 2-CD-Set ist eine Sammlung verschiedener Soundtracks des Komponisten aus neun Filmen enthalten, wobei es sich bis auf 2 Ausnahmen ausschließlich um eigene Kompositionen handelt.

Die beiden von Billie Holiday gesungenen Titel stammen von Ann Ronell (#7) und W.C. Handy (#16).



Im Einzelnen handelt es sich um folgende Filme:



CD1, #1-18: Eve (Joseph Losey, 1962)

CD1, #19: Une Femme est une Femme (Jean-Luc Godard, 1961)

CD1, #20: Les Sept Peches Capitaux (Claude Chabrol/Jacques Demy, 1962)

CD1, #21-23: La Baie des Anges (Jacques Demy, 1962)

CD1, #24-28: Cléo de 5 a 7 (Agnes Varda, 1962)

CD2, #1-4: Lola (Jacques Demy, 1960)

CD2, #5: Vivre sa Vie (Jean-Luc Godard, 1962)

CD2, #6-14: L’Amérique Insolite (François Reichenbach, 1960)

CD2, #15-19: Le Gentleman d’Epsom (Gilles Grangier, 1962)



Im Gegensatz zu den beiden Themenalben über Paris und die Liebe ist auf dieser Kollektion wesentlich mehr Abwechslung vorhanden. Entsprechend der Thematik der Filme geht es auch einmal heiß her, Tango und Jazz halten Einzug und die neun Vokalstücke unterbrechen die rein instrumentale Gestaltung auch. Auf jeden Fall ist dieses jeweils Filmmusik, die man gut hören kann, auch ohne den Film gleichzeitig sehen zu müssen. Insofern ist Legrand sehr hochwertige Unterhaltungsmusik gelungen.



Wolfgang Giese

Trackliste CD1:



1. Adam & Eve

2. Introduction

3. Main Bar

4. At The Bar

5. Water Ski

6. One Morning In Roma

7. Willow Weep For Me [1954 Recording By Billie Holiday]

8. Eve’s Room

9. Tivian Visits Eve

10. Eve & Tivian

11. Eve & Francesca

12. Eve, Francesca & Tivian

13. A Hotel In Venice

14. The Wedding

15. Dumped Tivian

16. Loveless Love [1940 Recording By Billie Holiday]

17. Epilogue

18. Finale

19. Angela, Strasbourg /Saint-Dennis /Chanson D’angela /Blues Chez Le Bougnat /Tristesse /Poursuite Et Denóuement

20. Comedié Musicale

21. Le Jeu

22. Nice, Baie Des Anges

23. Le Jeu Et L’amour

24. La Belle Putain

25. La Joueuse

26. Sans Toi

27. La Menteuse

28. La Belle Putain [Version 2]



CD2:



1. Chanson De Lola

2. Roland Rêve [Watch What Happens]

3. Michel Aux Îles

4. Lola A L’el Dorado

5. Vivre Sa Vie

6. Les Délinquants

7. Tango Des Jumeaux

8. Rock Surprise Party

9. Arrivée Des Pionniers

10. Les Jumeaux

11. Les Champs De Blé

12. Hula-Hop

13. Les Amants Aquatiques

14. Hymne À L’amérique

15. Theme Des Courses

16. Valse

17. Strip-Tease

18. Tzigane

19. Thème D’amour



Besetzung Michel Legrand & His Orchestra

Tony Middleton (vocals - CD1, #1)

Corinne Marchard (vocals - CD1, #24-28)

Michel Legrand (piano – CD1, #26)

Jacqueline Danno (vocals - CD2, #1)

Billie Holiday (vocals - #7, 16)

Harry „“Sweets“ Edison (trumpet - #7)

Willie Smith (alto sax - #7)

Bobby Tucker (piano - #7)

Barney Kessel (guitar - #7)

Red Callender (bass - #7)

Chico Hamilton (drums - #7)

Bill Coleman (trumpet - #16)

Benny Morton (trombone - #16)

Benny Carter (clarinet, alto sax - #16)

Georgie Auld (tenor sax - #16)

Sonny White (piano - #169

Ulysses Livingston (guitar - #16)

Ernest Wilson Myers (bass - #16)

Yank Porter (drums - #16)