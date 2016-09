Rendez-Vous A Paris + Bonjour Paris Michel Legrand

Michel Jean Legrand wurde am 24. Februar 1932 in Paris geboren.

Durch den Vater, Leiter eines Orchesters, kam er bereits früh in Kontakt mit Musik von Édith Piaf und Maurice Chevalier.

Nachdem er 1952 sein Studium am Konservatorium in Paris abgeschlossen hatte, vertiefte er sein Interesse am Jazz, und 1959 erschien das zum Klassiker avancierte Album "Legrand Jazz", auf dem Jazzgrößen wie Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans und Herbie Mann mitwirkten.

Nach und nach erarbeitete sich der Künstler einen guten Ruf als Komponist, Arrangeur und Pianist.



Gleichzeitig erfolgte eine starke Hinwendung zur Gestaltung von Filmmusik, mit zahlreichen Soundtracks für bekannte Hollywood-Filme.

“Les Parapluies de Cherbourg“ (1964) “Sommer ’42“ (1971), “Yentl“ (1983) sind nur einige Beispiele.

Auf dieser CD sind zwei vollständige LPs enthalten, hier mit Musik zu den Filmen Rendez-vous à Paris (Philips B-77394, aufgenommen 1962), zum ersten Mal auf CD , und Bonjour Paris (Philips B-77.304 / Columbia CL-947, aufgenommen 1956). Beide Alben präsentieren Legrand mit seinem eigenen Orchester mit eigenen Arrangements und einer Vielzahl populärer Songs verschiedener Autoren mit Bezug zur französischen Hauptstadt. Der Track Nummer 27 ist ein Bonus, “Lola’s Theme“ stammt aus dem Soundtrack des Films “Lola“ von Jacques Demy und wurde 1960 eingespielt, im Übrigen ist dieses die einzige Komposition von Legrand auf dieser Platte.



24 Bit digital remastered und mit einem umfangreichen 20 seitiges Booklet ausgestattet können wir nun abtauchen in eine romantische Welt von Musik inmitten von Paris, mit dominierenden Streichern und hervorragenden Bläserarrangements. Dabei treffen wir auch auf so bekannte Songs wie “Milord“, “Pigalle“, „“Petite Fleur“, “La Mer“ oder “Parlez-Moi D`amour“. Und dabei noch ein wenig zur Entstehung der Soundtracks.



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Cèst si bon 4:18

2 Domino 3:03

3 Milord 2:36

4 Pigalle 2:19

5 Que reste-t-il de nos amours? 3:08

6 Boum! 2:16

7 Venez doncs chez moi 2:27

8 C’est magnifique 2:41

9 Maladie d’amour 2:54

10 Le gars de Rochechouart 2:58

11 Padam-Padam 3:00

12 Petite fleur 2:24

13 Clopin-Clopant 2:55

14 Bonjour Paris #1 2:53

15 La goualante du Pauvre Jean 2:43

16 J’ai deux amours 3:37

17 Hymne à l’amour 3:38

18 Paris dans Chaque Faubourg 3:22

19 Les lavandières du Portugal 2:22

20 Quadrille de la vie parisienne [french Can Can] 1:30

21 La mer 4:59

22 C’est à Hambourg 2:31

23 Mon homme 4:46

24 Parlez-moi d’amour 2:47

25 Le guinche 2:14

26 Bonjour Paris #2 1:26

27 Lola’s theme [Roland Rêve/Watch What Happens] 2:17



Besetzung Michel Legrand & His Orchestra