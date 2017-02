Ray Davies veröffentlicht mit “Americana“ sein erstes Solo-Album seit fast zehn Jahren…

Am 21.April 2017 ist es soweit. Bis dahin müssen wir uns mit Vorfreude begnügen und mit Spannung dem entgegenfiebern, was auf uns zukommen mag.

Ray Davies – The Kinks, das sind Begriffe, das Säulen der Musikgeschichte, die Band, die 1963 von Ray und seinem Bruder Dave gegründet wurde, verfügte mit Ray über einen der renommiertesten Songwriter der Pop- und Rockmusik. Auf 15 neuen Songs will er dieses erneut unter Beweis stellen.

Der Titel des Albums bezieht sich auf Davies' gleichnamige, 2013 erschienene Biografie, die er für seine neue LP als Quellenmaterial und kreativen Katalysator benutzt hat. Aufgenommen wurde das Album, auf dem The Jayhawks als Begleitband fungieren, im Londoner Konk Studio, dem Studio, das die Kinks 1973 gründeten.

Das Album soll ein autobiografisches Werk sein und dokumentieren, welche wichtige Rolle die Vereinigten Staaten in der Karriere des Künstlers spielten.



