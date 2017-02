Dunkle glammende Metal-Achterbahnfahrt mit den Pussybats

Das dritte Album der Pussybats bietet eine Dark-Glam-Rock-Achterbahnfahrt über 13 Stationen, die garantiert nicht langweilig wird. Von typischen Rock-Hymnen, knalligen Industrial-Nummern bis hin zu der titelgebenden, melancholischen Ballade hat es die Band auf ‚Indestructible geschafft, die Energie der schweißtreibenden Live-Shows auf Bits und Bytes zu bannen.



Nach 10 Jahren bewegter Bandgeschichte sind Sid (Vocals), Mike (Drums), Marple 8 (Bass) und Neu-Gitarrist Maze so sehr bei sich wie nie zuvor. Erstmals von der Band selbst produziert und mit prominenten Gäste wie Kris Vlad (Vlad in Tears) am Mischpult oder Stuart Anstis (Cradle of Filth) abgeschmeckt, verfehlt die Goth’n’Roll-Injektion Ihre Wirkung auch beim Hörer nicht.



Achtung: Suchtgefahr!





Pussybats

Indestructible

Eternal Sound / Membran

31. März 2017



[Gordeon]