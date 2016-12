Pink Floyd Records setzen die Vinyl-Re-Release-Serie der Pink Floyd-Studioalben im Januar 2017 fort

Am 20. Januar 2017 werden Pink Floyd Records die Wiederveröffentlichungen der-Studioalben auf Vinyl mit den remasterten Albenundabschließen. Beide Alben waren für über zwei Dekaden nicht als Vinyl-Alben erhältlich.Im Laufe des vergangenen Jahres haben Pink Floyd Records das gesamte Repertoire der Studioalben in remasterten Versionen auf schwerem 180g-Vinyl veröffentlicht. Alle Alben wurden von den Original-Analogbändern neu gemastert und mit originalgetreuem Artwork ausgestattet. (Bis aufundfindet ihr Reviews zu allen Alben im MAS-Archiv. Die drei genannten Alben wurden bei dieser Veröffentlichungsrunde nicht bemustert, da sie bereits vor nicht allzu langer Zeit wieder auf Vinyl veröffentlicht worden waren.)Das ursprünglich 1983 veröffentlicht e Albumtoppte, wie bei-alben üblich, die Charts. In der Zeit des Falkland-Krieges und der Epoche des Thatcherismus erkundete das Anti-Kriegs-Werk die Themen der gefallenen Soldaten, des Verlusts geliebter Menschen und des politischen Verrats. Noch stärker alswar das Album eine Verarbeitung von Roger Waters Leben. So hatte es eine Tendenz zum Roger Waters Solo-Album. Er hatte das Album vollständig allein geschrieben.Das löste Spannungen aus, die letztlich zu seinem Ausstieg führten. An, dem dreizehnten-Studioalbum, war er nicht mehr beteiligt. Es wurde 1987 veröffentlicht und offenbarte einen signifikanten Wechsel im Stil der Band, indem es mit Drum-Maschinen und Samples experimentierte. Das Album bezeichnete zudem die Rückkehr des Grafik-Künstlers Storm Thorgerson, der das heute legendäre Cover designte.Die beiden LPs können bereits vorbestellt werden: