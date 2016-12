Greg Lake ist in London gestorben

Am 7. Dezember 2016 ist ein weiterer legendärer Musiker verstorben. Vier Wochen nach seinem 69sten Geburtstag verstarb Greg Lake in London.



Der Name des Bassisten, Gitarristen und Sängers wird nicht nur als Teil des Namens einer der größten Progressive Rock Bands aller Zeiten überdauern. Neben Emerson, Lake & Palmer hat er mit King Crimson und Asia zwei weitere Prog Rock Legenden mitbegründet. 40 Jahre war er solo und mit seinen Bands eine feste Größte im internationalen Rock-Geschäft.



Greg Lake war gerade dabei die Arbeit an seiner Autobiographie Lucky Man zu beenden. Erscheinen soll sie noch im Jahre 2017.



Am Tage nach seinen Tode kommentierte sein langjähriger Manager und Freund Stewart Young. „Gestern, am 7. Dezember, verlor ich meinen besten Freund an einen hartnäckigen Kampf mit dem Krebs. Greg Lake wird auf ewig einen Platz in meinem Herzen haben, so wie er ihn immer hatte. Trotz seiner Krankheit, von der er wusste, dass sie tödlich ist, hielt er mit dem blick auf sein Leben, seine Karriere und seine Familie an der Sicht fest, dass er tatsächlich ein „lucky Man“ war.“ Vielleicht mir der Angst vor allzu viel gut gemeinten Beileidsbekundungen von Fans ergänzt er. „Seine Familie wäre dankbar für eine Privatsphäre in der Zeit der Trauer.”



[Glass Onyon PR]