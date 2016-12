Thunder kündigen für 2017 eine neues Album an!

Erscheinen wird das Rip It Up am 10.02.2017 über earMusic.



Die Trackliste sieht so aus:



TRACKLIST

No One Gets Out Alive

Rip It Up

She Likes The Cocaine

Right From The Start

Shakedown

Heartbreak Hurricane

In Another Life

The Chosen One

The Enemy Inside

Tumbling Down

There’s Always A Loser







