Vinyl Edition des Poltergeist Comebacks im Januar

Eines der sensationellsten Comebacks der letzten Jahre dürfte für Freunde des technischen Thrash Metal sicherlich die Rückkehr der Schweizer Poltergeist gewesen sein.



Mit Alben wie Depression (1989) und Nothing lasts forever (1993) haben die Mannen um Mainman V.O. Pulver (Gitarre) und André Grieder (Vocals) Klassiker des Genres vorgelegt, die noch heute als Referenzwerke herangezogen werden. Nun kehren sie 22 Jahre nach der Auflösung mit ihrem lang erwarteten, vierten Studioalbum zurück.



Technischer Thrash Metal mit melodischen Vocals, anspruchsvollem Songwriting und einer fetten Produktion zieht sich konsequent durch die zwölf neuen Tracks. Mit Back to haunt ist Poltergeist ein starkes Werk gelungen, das bei Freunden des Genres die Herzen höher schlagen lässt.



Nach der CD-Veröffentlichung im Oktober 2016 folgt nun eine limitierter Auflage von 300 schwarzen Exemplaren mit Gatefold auf Vinyl.







Tracklisting:

Seite A

1. Back To Haunt

2. Gone And Forgotten

3. Patterns In The Sky

Seite B

4. And So It Has Begun

5. When The Ships Arrive

6. The Pillars Of Creation

Seite C

1. Faith Is Gone

2. Flee From Today

3. Shell Beach

Seite D

4. Beyond The Realms Of Time

5. A Distant Knowledge (Bonustrack)

6. Hexagon (Bonustrack)

Total Playing Time: 62:47 min



Line up:

V.O. Pulver – guitars

André Grieder – vocals

Ralf Winzer Garcia – bass

Sven Vormann – drums

Chasper Wanner – guitar









Poltergeist

Back to haunt

Limitierte Vinyl Edition

Pure Steel Records

27. Januar 2016



[Pure Steel Records]