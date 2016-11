Uli Jon Roth veröffentlicht am 16. Dezember “Tokyo Tapes Revisited - Live In Japan“!

Uli Jon Roth meldet sich zurück.



Am 16. Dezember veröffentlicht der einflussreiche Gitarrist eine Neueinspielung des Scorpions Live Klassikers Tokyo Tapes.



Aufgenommen wurde das Konzert im Februar 2015 in der gleichen Halle wie das Originalalbum!



Hier gibt es das Video zu "Virgin Killer" zu sehen:





Es wird vier verschiedene Versionen geben! Man kann den Konzertmitschnitt entweder als BluRay oder DVD, mit jeweils 2 CDs, als Download erwerben.



Eine Super Deluxe Version (limitiert auf 800 Stück) gibt es auch noch. Hier erhält man dann 4 Vinyl LPs mit dem Scorpions Revisited Album, ein 80 seitiges Fotobuch mit insgesamt 8 Discs. 1 BluRay des Konzerts in Tokyo, 1 Bonus BluRay (mit Originalaufnahmen der ersten Japantour der Scorpions, gefilmt mit Ulis persönlicher Super-8 Kamera), 2 Audio CDs des Konzerts in Tokyo und 4 Bonus Audio CDs der Konzerte in Osaka und Nagoya von der gleichen Japan Tour.

Persönlich signiert ist die Box auch noch!





[Netinfect]