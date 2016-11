Dieter Falk & Michael Kunze veröffentlichen zum Lutherjahr 2017 das Pop-Oratorium Luther

Nach dem Pop-Oratorium Die 10 Gebote hat das Erfolgsgespann Dieter Falk (Musik & Produktion) und Michael Kunze (Text) dem Veröffentlichungs-Overkill zum 500. Jubiläum der Reformation mit Luther ein weiteres Stück Musikgeschichte hinzugefügt.



„Von Luther bis heute“. So lässt sich laut Dieter Falk die musikalische Marschrichtung auf dieser Doppel-CD am besten beschreiben. Zwischen Rock, Pop, Jazz und Gospel findet sich dabei so manches Luther-Original: zitierte Kirchenchoräle des Wittenberger Reformators, die in einen neuen musikalischen Kontext gesetzt werden.



Luther ist selbstverständlich auf CD erschienen. Ebenfalls erhältlich ist eine DVD mit dem Mitschnitt der Ur-Aufführung – mit 3.000 Sängerinnen und Sängern, Symphonie-Orchester, Band und Solisten.



[Gerth Medien]