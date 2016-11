Neue Doku von Rush und Jubiläumsversion von 2112

Das kanadische Prog-Trio Rush veröffentlicht in den nächsten Wochen - pünktlich zum Weihnachtsgeschäft - zwei Sachen: Zum einen am 18.11. mit Time Stand Still eine Dokumentation ihrer "40th Anniversary Tour" auf DVD und Blu-Ray und zum anderen feiert man das 40-jährige Jubiläum seines Klassikers 2112 mit umfangreichen 2CD/DVD/3LP Packages, die am 16.12. heraus kommen.



Zum Doku-Film gibt es einen kurzen Trailer, den ihr euch ganz unten unter Links anschauen könnt. Und hier noch ein paar Infos zur Neu-Edition von 2112 (wir zitieren mal ganz frech die Promo-Mail):



Die 2CD/DVD Edition enthält eine CD mit dem von den Abbey Road Studios geremasterten Originalalbum und eine zweite CD mit Raritäten, Liveaufnahmen und bisher unveröffentlichtem Material, wie z. B. neue Aufnahmen von 2112-Tracks von Dave Grohl und Taylor Hawkins von den Foo Fighters mit Nick Raskulinecz, sowie Billy Talent, Steven Wilson, Jacob Moon und Alice In Chains. Der dritte Silberling im Set ist eine DVD mit einem frisch restaurierten Konzertmitschnitt aus dem Capitol Theatre in Passaic, New Jersey, von 1976, Bonusvideos von dem Grohl/Hawkins/Raskulinecz-Track und dem Billy Talent-Track, und einem über 25-minütigen Interview mit dem Rush-Gitarristen Alex Lifeson und dem langjährigen Produzenten und Engineer Terry Brown. Das neu gemasterte Album erschien ursprünglich 2015 als begeistert gefeierte Hologramm-Vinyl Edition des Albums. Jetzt kommt das Abbey Road Studios Master zum ersten Mal auf CD heraus.



Desweiteren veröffentlicht UMe eine 3LP 200g Vinyl Edition mit dem kompletten, oben schon beschriebenen Audiomaterial, sowie einer exklusiven Laserradierung auf einer Vinylseite, dem Hologramm von 2015 auf der B-Seite von 2112 und einer einzigartigen Slipmat für den Plattenteller mit dem unverkennbaren Starman-Emblem. Außerdem haben die Fans die Möglichkeit, sich für die Super Deluxe Edition von 2112 zu entscheiden: mit beiden CDs, der DVD und allen drei LPs sowie dem kompletten Bonusmaterial, mehreren exklusiven Sammlerstücken wie z. B. zwei 12”x12” großen Lithografien – eine davon mit Hugh Symes original Bleistiftradierung, die zweite mit einem Ticketabriss von 1976 aus der Massey Hall; ein Nachdruck des Handzettels von dem Massey Hall Auftritt 1976 und drei Buttons, einen von jedem Bandmitglied, in einer mit Samt ausgekleideten Box. Die ersten 1000 Vorbesteller der Super Deluxe Edition auf Rush.com, us.udiscovermusic.com und udiscovermusic.com erhalten eine limitierte 7”-Pressung der ersten Singleauskopplung des Albums “The Twilight Zone” (b/w “Lessons”) und einen speziell angefertigten Lochadapter in Form des roten Sterns – beide neu designt von Hugh Syme.



Alle drei Versionen von 2112-40th enthalten exklusive Begleittexte von dem renommierten Rockhistoriker Rob Bowman und ein neu entworfenes Artwork von Hugh Syme, dem langjährigen Kreativdirektor von Rush. Unter den Raritäten findet sich z. B. "Solar Federation" mit Neil Pearts isoliertem Gesangspart, der den Song "2112" in "Grand Finale" zum Abschluss bringt, zwei Outtakes von den Massey Hall Konzerten 1976, darunter “Something For Nothing” und eine fast vollständige, über 15-minütige Performance von “2112”, sowie eine kürzlich erst wieder aufgetauchte Liveversion des Albumtracks "The Twilight Zone", der nur zweimal in der langen Geschichte der Band zur Aufführung kam.