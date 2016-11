ABBA kehren zurück – die populärste Popband der Welt startet gemeinsam mit Simon Fuller und Universal Music Group ein neues Digital Experience

Stockholm, 26. Oktober 2016 – Fast 35 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt geben die Mitglieder von ABBA ihren Fans auf der ganzen Welt das, wovon Millionen von ihnen schon lange geträumt, aber nie für möglich gehalten haben: Ein neues Entertainment Experience!



Gemeinsam mit der Universal Music Group und Simon Fuller, dem weltberühmten Unternehmer in der Entertainmentbranche, präsentieren die Mitglieder von ABBA ein bahnbrechendes Projekt, bei dem die allerneueste Digital- und Virtual Reality Technologie zum Einsatz kommt. Das Ziel ist es, ein einzigartiges Entertainmenterlebnis mit den schwedischen Superstars zu erschaffen, so dass auch neue Generationen von Fans ABBA auf eine bisher unvorstellbare Art und Weise sehen, hören und fühlen können.



Simon Fuller ist schon seit drei Jahrzehnten am Puls sozialer und technologischer Entwicklungen und prägt mit seinem Expertenwissen die Popkultur. Mit seinem Unternehmen investiert er seit einiger Zeit in Virtual Reality-Technologie und die Entwicklung hyper-realistischer digitaler, menschlicher Wesen für den Entertainmentbereich. Die Zusammenarbeit mit den vier Mitgliedern der 1972 in Stockholm gegründeten und immer noch zu den legendärsten Musikern der Welt zählenden Gruppe ABBA ist ein Schlüsselmoment auf diesem Weg zur vollen Entwicklung der Möglichkeiten der Virtual Reality – und verändert gleichzeitig das Gesicht der Entertainmentwelt.



Die Mitglieder von ABBA werden während des gesamten kreativen Prozesses involviert sein, so dass das Ergebnis ihrer ursprünglichen Vision entsprechen wird.



Benny Andersson: “Die unendlichen Möglichkeiten, die die Zukunft für uns bereit hält, sind eine echte Inspiration für uns. Es ist großartig, dass wir Teil dieser neuen und dramatischen Entwicklung sein können – eine Zeitmaschine, die den Kern von dem erfasst, was wir einmal waren. Und noch sind.”



Frida Lyngstad: “Immer wieder bitten uns unsere Fans auf der ganzen Welt, dass wir wieder zusammenkommen. Daher hoffe ich, dass sie von dieser neuen Kreation genauso begeistert sein werden wie ich!”



Simon Fuller, Gründer und CEO von XIX Entertainment: “Die Kreativität und die Ideen, die die Mitglieder von ABBA während der letzten Monate gezeigt haben, hat mich extrem begeistert. Wir erforschen neues, technologisches Terrain mit Virtual Reality und künstlicher Intelligenz. Damit können wir neue Entertainmentformen und bisher unvorstellbare Inhalte kreieren.”



Sir Lucian Grainge, Chairman und CEO von Universal Music Group: “Ich hatte das Privileg, mehr als 20 Jahre lang eng mit der Band zusammenzuarbeiten und so kann ich mit Gewissheit sagen, dass es nur wenige Künstler im Entertainmentbereich gibt, die wie ABBA ihr Handwerk verstehen, hochgradig professionell sind und einen derartigen kommerzielen Erfolg erreicht haben. Ich freue mich riesig, dass ich an diesem innovativen, neuen Projekt mitwirken kann, denn es wird die Urheber einiger der brilliantesten Songs und Melodien der Popgeschichte für neue Generationen von Fans zugänglich machen.”



Weitere Informationen werden 2017 bekanntgegeben.



[Promo-Team]