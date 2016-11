Zum Beginn des Reformationsjubiläumsjahrs reiht sich Dieter Falk in die lange Reihe der Gratulanten ein

Mit A Tribute to Martin Luther läutet Dieter Falk das 500. Reformationsjubiläum des Wittenberger Theologen und Lieddichters ein. Mit dem nötigen Respekt vor dem jeweiligen Original, übertragt Falk Luthers bekannteste Choräle in eine kirchentonale Musikwelt, in der er Jazz, Klassik, Pop und folkige Klänge gekonnt mischt und in Szene setzt.



Das musikalische Ergebnis sind zwölf hochkarätige Instrumentalstücke, darunter wunderbar entschleunigte Interpretationen von „Aus tiefer Not“ und „Christ ist erstanden“, sowie Luthers wohl bekanntester Choral „Ein feste Burg“, der mit funkigen Bläsern überrascht.



Für sein neues Meisterwerk konnte Falk einige der besten Jazz-Musiker des Landes gewinnen. Außerdem mit dabei sind die „Jay Horns“ aus Amsterdam, das „Babelsberger Filmorchester“ und Dieter Falks Söhne Max (Schlagzeug & Percussion) und Paul (Orgel & Co-Produzent).









Foto: Jörg Steinmetz



[GerthMedien]