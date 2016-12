100 Sternstunden der Weihnacht in C-Dur in Notenform

Kurz vor Weihnachten ist mir noch ein Liederbuch ins Haus geflattert, das einfache Arrangements für Weihnachtslieder enthält. Sternstunden der Weihnacht in C-Dur stammt aus der gleichen Verlagskooperation wie zum Beispiel die Klassikerreihe 100 Hits in C-Dur, welche bei Bosworth Music und dem Musikverlag Monika Hildner erscheint.



Wer eines dieser Bücher kennt weiß, was ihn erwartet, denn die Aufmachung entspricht diesen Heften. Es wurde eine stabile Ringbindung gewählt. Dadurch ist gewährleistet, dass die Seiten wirklich aufgeschlagen bleiben. Und eine Besonderheit ist, dass bei mehrseitigen Lieder die Seiten ausgeklappt werden können. So hat man maximal vier Seiten zu Verfügung, ohne blättern zu müssen. Das reicht hier vollkommen aus. Die Liedauswahl ist gelungen. Es sind Weihnachtsklassiker und neuer Titel enthalten, mit denen man jede Weihnachtsfeier problemlos bestreiten kann. Die Arrangements von Frank Speer sind einfach gehalten und klingen dennoch gut. Alle Lieder sind in C-Dur notiert. Die Verlage werben dabei damit, dass man so alle Stücke nur mit den weißen Tasten des Klaviers spielen kann. Ein Argument, um auch wenig geübten Spielern die Noten schmackhaft zu machen. Aber Obacht, so ganz richtig ist dieses Argument nicht. Es sind nur wenige Lieder wirklich nur mit den weißen Tasten zu spielen. Manche verlangen tonartfremde Harmonien und schon sind die schwarzen Tasten notwendig. Das kommt häufiger vor, als man im ersten Moment denkt. Dieses Kaufargument entfällt daher meiner Erachtens.



Dadurch, dass alle Titel in der Tonart C-Dur notiert wurden, klingen sie nicht immer gut, bzw. sind nicht immer gut singbar. Daher hat man – wenn notwendig – die Transponierung in andere Tonarten vorgeschlagen, was für Keyboarder (Transpose-Taste) und – zumindest wenn man höher transponieren soll – Gitarristen (mit dem Capo) einfach zu bewerkstelligen ist. Dadurch kann man dann auch mit dem parallel erschienenen Buch für Bläser (in Eb/Bb) gemeinsam arbeiten, weil dann alles zusammenpasst. Nur der reine Klavierspieler ist muss sich die Mühe machen, alles umzuschreiben um dann in 'sperrigen' Tonarten spielen.



Insgesamt ist Sternstunden der Weihnacht in C-Dur ein gelungenes Liederbuch. Nimmt man in Kauf, dass man sich eben nicht nur auf die weißen Tasten des Klaviers beschränken kann, dann bekommt 100 Lieder in gut klingenden einfachen Arrangements, mit denen man auch in den kommenden Jahren arbeiten kann. Antesten kann hier empfohlen werden.



A Weihnacht wie's früher war

Aber Heitschi Bumbeitschi

Alle Jahre wieder

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen

Andachtsjodler

Auf dem Berge, da wehet der Wind

Ave Maria

Backen für den Weihnachtsmann

Christmas Song (I'm Not Dreaming Of A White Christmas)

Christmas Time

Christrose (Es blüht eine Rose zur Weihnachtzeit)

Das ewige Lied

Dezembernacht

Die Welt wird schöner zur Weihnachtszeit

Ein Bäumchen mit 10 bunten Kerzen

Eine Muh, eine Mäh

Einer schaute immer durch das Schlüsselloch

Eisblumen blühn

Es ist ein Ros' entsprungen

Es ist für uns eine Zeit angekommen

Es wird schon gleich dunkel

Feliz Navidad

Fröhliche Weihnacht überall

Für uns alle

Go Tell It On The Mountain

Guten Tag, ich bin der Nikolaus

Happy Xmas (War Is Over)

Hark The Herald Angels Sing

Have Yourself A Merry Little Christmas

Heiliger Abend auf See

Herbei, o ihr Gläubigen (O Come, All Ye Faithful)

Hört der Engel helle Lieder (Gloria)

Ich geh mit meiner Laterne

Ich wünsche mir zum heiligen Christ

Ihr Kinderlein kommet

I'll Be Home For Christmas

In Dulci Jubilo

Inmitten Der Nacht

Jeder Tannenbaum möcht ein Christbaum sein

Jingle Bells

Jingle Bell Rock

Joseph, lieber Joseph mein

Joy To The World

Kalenderlied

Kling, Glöckchen, klingelingeling

Kommet, ihr Hirten

Lasst uns froh und munter sein

Last Christmas

Laterne

Leise rieselt der Schnee

Macht hoch die Tür

Mandeln und Zimt

Maria durch ein Dornwald ging

Mary's Boy Child (Denn es ist Weihnachtszeit)

Mein Weihnachtstraum

Merry Christmas everyone (Snow is falling)

Morgen Kinder wird's was geben

Morgen kommt der Nikolaus

Morgen kommt der Weihnachtsmann

Nürnberger Christkindlesmarkt

O du fröhliche

O Freude über Freude

O Little Town Of Bethlehem

O Tannenbaum

O Tannenbaum, du trägst einen grünen Zweig

Rockin' Around The Christmas Tree

Rudolph, the red nosed reindeer

Sankt Niklas war ein Seeman

Santa Claus Is Coming To Town

Silver Bells

Sleigh Ride

Sankt Martin

Sternstundenzeit

Still, still, still, weil's Kindlein schlafen will

Stille Nacht, heilige Nacht (Silent Night, Holy Night)

Stop The Cavalry

Süßer die Glocken nie klingen

Thank God It's Christmas

The First Noel

The Little Drummer Boy

Tochter Zion

Trucker Weihnacht auf der Autobahn

Vom Himmel hoch, da komm ich her

Vom Himmel hoch, o Englein, kommt!

Wann kommst du, Weihnachtsmann?

Was soll es bedeuten

We Wish You A Merry Christmas (Wir wünschen euch frohe Weihnacht)

Weihnacht im Norden

Weinacht ist international

Weihnacht überall

Weihnacht zu Hause

Weihnachten bin ich zu Haus

Weihnachten wie immer (I wüll, dass echte Kerzen brennen)

Weihnacht wie in der Kinderzeit

Weihnachtsmarkt am alten Dom

Weihnachtstraum (Ganz alloa geht a Bua durch die Winternacht)

Weihnachtszeit (Misteltoe And Wine)

Weil's Christkind bald Geburtstag hat

Wenn es kalt wird

Why can't every day be like Christmas

