Von Mensch zu Mensch – Das Liederbuch zum neuen Unheilig-Album

Info Autor: Unheilig



Titel: Von Mensch zu Mensch – Das Liederbuch



Verlag: Bosworth Edition [BOE7853]



ISBN: 9783865439550



Preis: € 24,95



80 Seiten



Internet:

http://www.unheilig.com

http://www.bosworth.de

Eigentlich dachte ich, dass ich mit Lichter der Stadt (2015) das letzte Liederbuch eines Unheilig-Studioalbums besprochen hätte. So kann man sich täuschen, denn es gibt doch noch einen Nachschlag mit der CD Von Mensch zu Mensch bzw. in diesem Fall das dazugehörige Liederbuch. Während der Abschiedstour hat sich Der Graf gemeinsam mit Henning noch einmal ins Studio begeben und einige Songs komponiert. Sozusagen ein musikalisches Dankeschön für die Fans und eine letzte Reflexion der Abschiedsthemas.



Das Album wird teilweise kontrovers diskutiert daher ist es sicherlich nicht schlecht, die Lieder einmal selbst zu spielen. So kann man sich über die Qualität der Lieder leichter ein Bild machen. Doch selbst dann kann man immer noch Argumente für und Gegen die Qualität finden. Der persönliche Geschmack ist eben unterschiedlich. Hier soll es aber um die Notenbearbeitungen gehen. Gesetzt sind die Lieder für Klavier, Gesang und Gitarre (nur Griffbilder mit Akkordsymbolen). In den Klavierarrangements ist die Melodiestimme stets auch enthalten, so dass man die Titel auch instrumental nur mit dem Klavier spielen kann. Wirklich anspruchsvoll sind die Arrangements nicht ausgefallen. Die linke Hand spielt meist nur einen einstimmigen Bassgroove, die rechte Hand die ergänzenden Töne der Harmonien (oft simple Dreiklänge) plus der Melodiestimme, die aber auch weggelassen werden könnte. Das ist natürlich nicht der Originalsatz, bildet aber das Lied in den Grundzügen gut ab. Die Melodie ist mit dem kompletten Text abgedruckt. Damit kann man sehr gut arbeiten, auch wenn man natürlich kaum wie das Original – Der Graf – klingen wird. Die Gitarrenstimme beschränkt sich rein auf die Griffbilder und die Akkordsymbole. Hier haben sich allerdings Fehler eingeschlichen. So wird bei “Egoist“ statt E-Moll immer E-Dur angegeben. Hier hat man nicht wirklich aufgepasst. Evtl. musste es schnell gehen, um rechtzeitig vor Weihnachten das Liederbuch in die Geschäfte zu bekommen. Dazu würden auch die einfachen Klavierarrangements passen.



Eingeschworene Fans von Unheilig können mit Von Mensch zu Mensch – Das Liederbuch nicht viel falsch machen. Aber auch für den Klavier-, Gesangs- und Gitarrenunterricht (hier eingeschränkt) kann das Buch verwenden. Hier muss jeder selbst entscheiden, ob er bereit ist, den Preis zu bezahlen.



Inhalt:

01. Auf ein letztes Mal - Intro

02. Egoist

03. Von Mensch zu Mensch

04. Einer von Millionen

05. Mein Leben ist die Freiheit

06. Funkenschlag

07. Ich würd' dich gern besuchen

08. Ein wahres Glück

09. Legenden

10. Heimatlos

11. Der Sturm

12. Tausend Rosen

13. Walfänger

14. Krieger

15. Ein letztes Lied

16. Für alle Zeit – Outro

Ingo Andruschkewitsch