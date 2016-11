Mick Box kommentiert die neue Uriah Heep Re-Release Edition

Norbert von Fransecky hatte sich mächtig über die Mail gefreut, die ihm mitteilte, dass er Mick Box nach dem Soundcheck vor dem Berliner Konzert interviewen könne. (Am 14. November 2016 waren Uriah Heep als Support-Band von Status Quo in der deutschen Hauptstadt; Red.) Leider hatte er sich einen Infekt eingefangen und musste absagen. Also hat er seine Fragen, die sich vor allem mit der neuen Re-Release Edition von 17 Uriah Heep Alben befassen, die zwischen 1970 und 1986 erschienen sind, per Email eingereicht. Und der Gitarrist hat umgehend, wenn auch gelegentlich etwas mundfaul geantwortet. Wir nutzen die in Englisch aufgeschriebenen Antworten als Chance, um zum ersten Mal ein Interview in zwei Versionen zu veröffentlichen; im englischen Original – und hier in der deutschen Übersetzung. Norbert startete das Interview mit der Frage nach dem Grund einer weiteren Re-Release-Edition.



MAS: Ihr habt eine neue Ausgabe von Heep Re-Releases begonnen. Die erste ist das nicht. Warum war eine neue nötig? Was ist an ihr anders, vielleicht sogar besser, im Vergleich zu den vorher Gehenden?



Mick Box: Die meisten anderen sind ohne unsere Zustimmung gemacht worden. Als nun die BMG an mich heran getreten ist und gesagt hat, sie möchten, dass ich an der Vorbereitung des Projektes beteiligt und völlig mit eingebunden sein soll, hielt ich das für eine gute Idee.



MAS: Die Remaster Versionen von `Very eavy very umble´ und `Salisbury´ erscheinen jeweils in Begleitung einer zweiten “alternativen” Version des jeweiligen Albums, die neben Bonus Tracks alle Album Tracks in abweichende Aufnahmen enthält. Wird das die Struktur aller noch folgenden Veröffentlichungen sein?



Mick Box: Wir hoffen das! Rob Corich und ich selber hören uns durch eine Menge Out Takes und verschiedener Versionen hindurch, um das am Laufen zu halten. Für die Fans ist das eine großartige Sache.



Time and a Word, das zweite Album von Yes – ein Einfluss für Look at yourself?

Das im November 1977 erschienene Album Innocent Victim hat u.a. die sehr erfolgreiche Pop-Single „Free me“ abgeworfen.

