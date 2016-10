High Spirits: Ich schätze Alben als Kunstform!

Info Gesprächspartner: High Spirits



Zeit: Oktober 2016



Stil: Hard Rock, Metal



Internet:

http://www.facebook.com/highenergyrock

http://highspiritsmetal.bandcamp.com

Mit Motivator hat Chris Black mit seiner Band High Spirits den perfekten Soundtrack für den ausgehenden Sommer geschrieben und aufgenommen. Und jetzt ist es Herbst und die Platte funktioniert immer noch als Aufheller für düstere Nebeltage. Sehr schön, was der Mann im Studio hier wieder zusammen gebastelt hat. Das Album ist die konsequente Fortführung der beiden ersten Platten des Projekts und macht wieder etwas mehr Spaß wie sein direkter Vorgänger You Are Here. Eine halbe Stunde toller High-Energy-Heavy-Rock wird hier geboten, den man einfach gut finden muss. Wir klingelten beim gut gelaunten, äußerst sympathischen Musikverrückten in Chicago durch und stellten ihm ein paar Fragen.





Chris, Motivator war eines der am meisten erwarteten Platten der Metalszene in diesem Jahr. Hast Du irgendwelchen Druck gefühlt während Du die Songs geschrieben und aufgenommen hast?



Nicht wirklich, da ich mir einfach Zeit gelassen habe. Es gab keinen Druck in Form von Deadlines und ich habe ein Jahr damit verbracht stufenweise zu schreiben und Demos zu produzieren. Danach acht Monate mit den endgültigen Aufnahmen. Das bedeutet, dass ich nur daran arbeitete wenn die Stimmung gepasst hat. Für mich war es nie eine Verpflichtung. Es war sogar sehr gesund, besonders im Vergleich zum Vorgänger, der unter enormen Druck produziert wurde.



Ich mag den Sound der neuen Platte sehr. Er klingt wie ein Mix aus der schimmernden Produktion des Debüts Another Night und der raueren Liveseite von High Spirits.



Ich bin froh, dass Du den Mix der Platte magst. Es war derselbe Mischer wie bei Another Night am Werk. Aber dieses Mal war die Herangehensweise etwas basischer, so dass ich mit Deiner Beschreibung durchaus konform gehe.



High Spirits sind im Studio nach wie vor ein Soloprojekt. Ich denke es gäbe der Musik etwas mehr Spannung, würdest Du sie mit Deiner Liveband aufnehmen. Auf der anderen Seite wären das auf Platte vielleicht aber nicht mehr die High Spirits, wie sie damals angefangen haben.



Das ist in der Tat eine häufig gestellte Frage und Du hast die Antwort schon selbst gegeben. Mit mehr Leuten aufzunehmen würde den Schreib- und Aufnahmeprozess in einem gewissen Punkt verändern, was riskant sein könnte. Es könnte gut sein, es könnte großartig sein, aber es wäre auf jeden Fall anders.



Andererseits wäre ein richtiges Livealbum auch klasse. Ich habe das offizielle Live-Bootleg von euch und als Band klingt ihr da stark. Gibt es Pläne High Spirits auf dieser Art den Fans noch einmal richtig zu präsentieren, die euch live nicht kennen?



Ja, ich denke, dass wir irgendwann so etwas machen werden. Und Du hast schon wieder Recht. Das Bootleg ist eine nette Vorschau wie ein richtiges Livealbum klingen könnte.



Lässt Du aber auch etwas Input von außen zu, eben von den Kollegen Deiner Liveband?



Sicherlich. Ich bekomme Inspiration und wichtiges Feedback von den anderen Jungs. Schließlich sind sie es die das Zeug auf der Bühne spielen müssen. Manchmal nehme ich das an, manchmal auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall wichtig.





Ich habe mich schon immer stark mit Musik identifiziert, seit ich denken kann. Deshalb kann ich auch gar nicht sagen was der Zündfunke war ein Songwriter und Performer werden zu wollen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich denke als ich mit ungefähr 14 Jahren das Original vongehört habe, gab es kein Zurück mehr. Aber es könnte schon vorher zu spät gewesen sein, weißt Du. Meine Eltern haben mich da immer angespornt. Und sie tun es auch heute noch.Unser Publikum ist schon jetzt größer als wir uns jemals hätten vorstellen können! Wir sind eine Underground-Rock’n’Roll-Band ohne Plan unseren Weg zu ändern. Davon abgesehen ist jeder willkommen uns zu hören und ich hoffe, dass die Leute es auch tun. Eines der Grundprinzipien von High Spirits ist, die Songs die Arbeit machen zu lassen und sich nicht auf unseren Look, unser Merchandising, ein Musikvideo zu verlassen, oder dass wir mit irgendeiner „Welle“ von Bands in einen Topf geworfen und von ihr mitgezogen werden. Die Verbindung mit dem Hörer müssen die Songs selbst sein und ich denke, dass unsere Dickköpfigkeit geholfen hat ein hingebungsvolles Publikum zu finden das uns so lange folgt wie es uns gibt.Hm, schwer zu sagen. Es gibt im Leben viele verschiedene Aspekte, viele Aufs und Abs. Also denke ich, dass es okay ist, dass es unter dem Himmel viele verschiedene Arten von Musik gibt, und viele Leute die eine große Bandbreite an Klängen und Arten von Texten genießen. Und wenn jemand High Spirits nicht gefällt, dann sollte er oder sie eben etwas anderes hören. Wir leben in einer Zeit des großen Überflusses mit buchstäblich hunderttausenden Bands an jedem Finger.Ich denke das ergibt sich, da ich Alben als Kunstform schätze, als eine Art „Maßeinheit“. Ein Album hat die richtige Containergröße für viele meine Ideen. Gleichermaßen ist eine Band die richtige Containergröße für diese Alben-Container. Aber allmählich komme ich etwas von dieser Idee ab und ich fokussiere mich weniger auf das Endprodukt und mehr auf den Prozess. Ich genieße es immer wie sich das Regal mit meinen kleinen Plastikdingern füllt. Aber in letzter Zeit wird mir immer mehr bewusst, dass sich das früher oder später immer mehr zu einer Art Deponie entwickelt.Nein, die Gesamtheit von allen ist mein Hauptprojekt.Ich arbeite gerade an ungefähr sechs Alben und drei EPs. Aber ich rackere nicht zu sehr. Und ja, auch Pharaoh sind dabei.

Mario Karl