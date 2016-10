Möchten keine Szene bedienen: Dark Forest im Interview

Wer Metal mit Melodie mag, der kommt an Dark Forest eigentlich nicht vorbei. Vor zwei Jahren haben sie den Redakteur bereits mit dem starken The Awakening überrascht. Der Titel hat also gepasst. Jetzt, zwei Jahre später, setzen die Briten mit Beyond The Veil noch einen drauf und haben eines der Jahreshighlights 2016 aufgenommen. Ein Sound, der seine Wurzeln in der New Wave of British Heavy Metal hat, dazu ein großes Pfund an folkigen Melodien und ein Hauch von Epik und fertig ist das musikalische Feuerwerk. Ganz klar, dass wir hier zwecks eines Interviews bei der Band anklopfen mussten, um etwas mehr über sie zu erfahren. Gitarrist Patrick Jenkins nahm sich die Zeit, um unsere Fragen zu beantworten.





Pat, die Qualitätssteigerung von eurem zweiten Album Dawn Of Infinity zu The Awakening war damals ziemlich groß. Es war auch der Zeitpunkt, als Du und Sänger Josh Winnard in die Band kamt. Diese Veränderung hat sicherlich neuen Schwung ins Songwriting gebracht, das mit der neuen Platte erst richtig aufblühte. Habt ihr sonst noch etwas verändert?



Wir arbeiten in der momentanen Besetzung super zusammen. Ich kenne Christian (Horton, Gitarrist und Bandgründer - Anm.d.Red.) und Adam (Sidaway, Schlagzeug - Anm.d.Red.) schon viele Jahre und sie sind enge Freunde von mir. Wir teilen denselben Geschmack was Melodien betrifft, was beim Schreiben des Materials hilft. In diesem Sinne hat sich am Stil und der Art zu schreiben wenig verändert. Ich habe einen großen Teil der Musik von Beyond The Veil geschrieben und eng mit Christian und Josh zusammengearbeitet, um neue Ideen zu entwickeln. Klar bringt das auch etwas frischen Schwung mit sich, aber das Fundament bleibt der ursprünglichen Vision treu.



Der Albumtitel der neuen Platte (dt. „Hinter dem Schleier“) klingt etwas mysteriös. Was kann der Hörer hinter dem Schleier von Dark Forest entdecken?



Wir versuchen unserer Musik Atmosphäre und einen klaren Anstrich zu verpassen. Klar, jeder Hörer macht seine ganz eigenen Erfahrungen damit, aber wir hoffen unsere Musik bringt die Leute zu ähnlichen Orten.



Euer Outfit erinnert mich etwas an die frühen Skyclad. Die Band hat zwar auch Folkeinflüsse wie ihr, aber ihre Texte sind eher sozialkritisch, während eure auf mich archaischer wirken. Gibt es darin auch aktuelle Bezüge oder sind sie eher eskapistisch gedacht?



Obwohl manche unsere Texte als archaisch interpretieren, sind sie immer noch weitgehend relevant, wenn man sie auf die heutige Zeit bezieht. Sie behandeln die verschiedensten Themen und decken unterschiedliche Bereiche ab. Um ein paar zu nennen: Existentialismus, Folklore, Geschichte und Übernatürliches.





Da hast Du Recht. Die Texte sind ein wichtiger Teil der Musik. Der Klang und die Platzierung jedes Worts ist mit Bedacht gewählt und arrangiert, um die Melodien zu unterstützen und den Ausdruck des Songs zu verstärken, ihn mit Klarheit und Bedeutung zu füllen, ständig klare Botschaften zu liefern. Christian schreibt sämtliche Texte und zieht viel Inspiration aus dem was hinter dem Verborgenen liegt, was er persönlich über Feen und die kleinen Leute liest, dem Übernatürlichen und Paranormalem. Alles Elemente, die wir in unserer Musik vermischen.„The Wild Hunt“Atlantean Kodex sind tatsächlich gute Freunde von uns und nebenbei fantastische Musiker. Wir teilen denselben Musikgeschmack und stimmen generell in vielen Belangen des Lebens überein. Sie sind immer freundlich und voller Enthusiasmus, was man auch während ihrer Auftritte spürt.Wir alle liebten Deutschland! Besonders den Ort an dem wir in Regensburg wohnten und Schloss Theuern. Tolles Publikum und eine grandiose Atmosphäre. Vor allem mit den Perchten während des Konzerts.Dawn Of Infinity.Wir wollten zu den Wurzeln von Dark Forest zurückkehren und auch die Themen und Hintergründe der Musik vonins Artwork einfließen lassen. Wir schickten die Ideen und die Musik dem Künstler Ducan Storr und gaben ihm beim Design mehr oder weniger freie Hand. Mit was er ankam ist einfach brillant. Es sind so viele Details und Feinheiten drin, die sich auf bestimmte Elemente der Platte beziehen, während das Ganze unserem ursprünglichen Folklore-Gedanken mit seinen Natur-Themen treu bleibt.Christian formierte die Band 2002. Dark Forest haben immer nur eigene Sachen gespielt und die jeweiligen Bandmitglieder zogen ihre Einflüsse von den üblichen Schlüsselbands wie Iron Maiden, Deep Purple usw. Das Ziel bei Dark Forest war stets - und ist es immer noch - Atmosphäre zu generieren und Gefühle rund um historische Geschichten, dem Übernatürlichem, Folklore und Legenden hervor zu rufen und diese in High-Energy-Rock bzw. Metal zu verpacken.Wir sind inspiriert von der Natur, Atmosphären, Folklore, Geschichte und Übernatürlichem. Ich persönlich höre viel traditionelle irische, englische und walisische Musik. Diese Melodien und Reels die es schon viele Jahrhunderte gibt und die immer noch wie damals klingen und denen immer noch dieselben Frequenzen innewohnen, wenn sie in Pubs, auf der Straße und im Alltag gespielt werden. Das ist ein großer Einfluss. Aber wie Du wahrscheinlich ahnst, mögen wir auch Klassik, Rock, Metal und viele andere Genres, die man nicht erwarten würdet!Es scheint, als würde sich der Metal in eine Vielzahl von Szenen aufteilen, wenn man die vielen Subgenres betrachtet. Power Metal, Death Metal, Black Metal, NWOBHM-Revival usw. Natürlich gibt es Bands die versuchen sich einer bestimmen Szene anzupassen und sie tun es ziemlich gut. Aber wir fokussieren uns nur auf unsere Musik und nicht in erster Linie darauf eine bestimmt Szene zu bedienen, was es vermutlich schwer macht Dark Forest zu kategorisieren. Wir denken in erster Linie an die Musik. Wenn wir zum Beispiel eine Melodie schreiben die nicht „metal“ klingt oder weit davon entfernt ist, das zu sein, was die Leute erwarten, arbeiten wir trotzdem daran, denn es ist wichtig ist ob es in unseren Ohren gut klingt und nicht wie es gemäß eines Sound-Kodexes klingen soll.Kürzlich haben wir das „Harder Than Steel”-Festival der „ Keep It True ”-Macher gespielt und es steht Weiteres für März 2017 aus. Das „Hell Over Hammaburg“ und das „Steel Brothers“ an auf zwei aufeinander folgenden Wochenenden. Ihr solltet vorbei schauen!

